ABD: Türkiye, IŞİD’in olmadığı topraklarda operasyon düzenliyor!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk ordusunun Suriye’de operasyon düzenlediği bölgelerde IŞİD militanlarının bulunmadığını ifade etti.

Sputnik'in haberine göre, Türkiye’nin Menbiç’in kuzeyinde, IŞİD’in artık bulunmadığı bölgelerde operasyon düzenlediğini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ∫ “Dün ve bugün meydana gelen çatışmalar, Türk silahlı güçleri ve bazı muhalif gruplar arasında yaşandı, bunlar ABD’yle koordineli değildi” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili yapılan açıklamada, 10 köyün daha ÖSO’nun eline geçtiği ifade edilmişti. YPG’li yetkililer de Kamışlı ile Haseke arasındaki Amuda’da Türk birliklerinin YPG güçlerine ateş açtığını duyurmuştu.