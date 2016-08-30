T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: Türkiye, IŞİD’in olmadığı topraklarda operasyon düzenliyor!

“Dün ve bugün meydana gelen çatışmalar ABD ile koordineli değildi”

30 Ağustos 2016 01:06

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk ordusunun Suriye’de operasyon düzenlediği bölgelerde IŞİD militanlarının bulunmadığını ifade etti. 

Sputnik'in haberine göre, Türkiye’nin Menbiç’in kuzeyinde, IŞİD’in artık bulunmadığı bölgelerde operasyon düzenlediğini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ∫ “Dün ve bugün meydana gelen çatışmalar, Türk silahlı güçleri ve bazı muhalif gruplar arasında yaşandı, bunlar ABD’yle koordineli değildi” dedi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili yapılan açıklamada, 10 köyün daha ÖSO’nun eline geçtiği ifade edilmişti. YPG’li yetkililer de Kamışlı ile Haseke arasındaki Amuda’da Türk birliklerinin YPG güçlerine ateş açtığını duyurmuştu. 

 

ETİKETLER

john kirbyışidpydsdfmenbiçcerablusoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24