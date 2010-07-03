ABD-Türkiye ilişkileri daha derin

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"En zor anlarım PKK saldırılarını"

Davutoğlu: Görüş ayrılıkları tabiki olabilir"

ABD Büyükelçiliği Rezidansında bugün kutlanan kuruluş yıldönümünün Türkleri ve Amerikalıları birbirine bağladığını kaydeden Jeffrey, iki milletin tarihsel ortak noktalarına atıfta bulunarak, "Biz hepimiz tarihsel ortak ruhu paylaşıyoruz. Bu zor ve tehlikeli zamanlarda işbirliği yaparken işte bu ortak ruhu hatırlamak lazım" dedi.Jeffrey, eşiyle birlikte 28 yıldır Türkiye'yi tanıdıklarını belirterek, ilk zamanlarda Türkiye'nin gelişmekte olan stratejik bir ülke olduğunu, ancak bugün ise NATO müttefiki Türkiye'nin global liderlik yapan ülkeler arsında en önemlilerinden biri olduğunu dile getirdi ve "Hepimiz Türkiye'nin başarılarının hayranıyız" diye konuştu.ABD Senatosunun yeni görevlendirmeyi yapması durumunda birkaç ay içinde Türkiye'den ayrılarak Irak'ta büyükelçilik görevini devralacağını söyleyen James Jeffrey, Türkiye'den ayrılmasına rağmen hedefinin aynı kalacağını, bu bölgenin barış ve istikrarına katkıda bulunmayı amaçladıklarını bildirdi.Büyükelçilik konutundaki resepsiyonda, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Büyükelçisi Jeffrey, bir gazetecinin "Ankara'daki en zor ve en güzel anlarınız nelerdir" diye sorması üzerine, Türkiye'deki en zor anlarının PKK saldırıları olduğunu ifade ederek, "Biz Amerikalılar, Türkiye ile bu mücadelede bulunuyoruz. Biz inanıyoruz ki askeri aksiyon çok önemli, aynı zamanda siyasi, ekonomik ve diplomatik eylemler çok önemli. Özellikle Kuzey Irak ve Irak ile... Onun için elimizden geleni yapıyoruz, fakat kayıplarınız için çok üzülüyoruz" dedi.Üçlü mekanizma çerçevesinde ABD yönetiminin Türkiye'ye daha fazla destekleyip desteklemeyeceği sorusu üzerine Büyükelçi, her zaman yeni destek imkanlarını gözden geçirdiklerini, üçlü anlaşmaya göre halen bazı imkanlar bulunduğunu belirterek, "Bu imkanları gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Jeffrey iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik anlamda olduğunu ve bunu geliştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi. Jeffrey, ABD'nin Türkiye ile İsrail arasında arabuluculuk yapmadığını, ancak ilişkilerin geliştirilmesi için iki tarafı da desteklediklerini söyledi.Bir gazetecinin, büyükelçi olarak Irak'a gideceğini hatırlatarak, "terör konusunda oraya telkininiz olacak mı" diye sorması üzerine ABD Büyükelçisi Jeffrey, PKK'nın saldırılarının hem Türkiye, hem Irak, hem de tüm bölge için bir tehdit oluşturduğunu kaydederek, "Hepimiz birlikte bir çözüm bulmamız gerek. Türkiye son zamanlarda iç siyasette birkaç cesaretli adım attı ve bu inşallah devam edecek. Askeri önlemler de tabi çok önemli" dedi.Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerle ilgili olarak, "Görüş ayrılıklarımız tabiki olabilir, onları iki müttefik ülke olarak en açık ve samimi bir şekilde ele alabilecek imkanlara sahibiz ve bu farklılıklardan dahi sinerjiyi doğurabilecek bir köklü ilişkiler ağına sahibiz" dedi.Bakan Davutoğlu, ABD'nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle ABD Büyükelçilik Rezidansında verilen resepsiyona katılarak, burada bir konuşma yaptı.Konuşmasında Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin boyutuna ve tarihselliğine değinen Davutoğlu, Irak'tan Afganistan'a, Ortadoğu barışından NATO'ya kadar ortak bir gündemle çalışma yürüttüklerini dile getirerek, bu nedenle Türk-Amerikan ilişkilerinin sadece ikili ilişki olma niteliğinden çıktığını, çok boyutlu bir perspektife oturduğunu söyledi.Davutoğlu, şöyle konuştu: "Hem dayandığımız değerler zemininde hem dış politika yapımında hem de dış politikadaki ortak hedefleri hayata geçirirken uyguladığımız yöntemlerde tam anlamıyla ortak bir perspektife sahibiz. Aramızda bazen ortaya çıkabilecek görüş ayrılıklarını ortak hedefler doğrultusunda bir imkan olarak değerlendirme sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Görüş ayrılıklarımız tabiki olabilir, onları iki müttefik ülke olarak en açık ve samimi bir şekilde ele alabilecek imkanlara sahibiz ve bu farklılıklardan dahi sinerjiyi doğurabilecek bir köklü ilişkiler ağına sahibiz. Bu bakımdan, (önümüzdeki günlerde küresel ve bölgesel barışa en fazla katkı sağlayabilecek ilişki Türk-Amerikan ilişkileridir) dersek abartmış olmayız."Türk-Amerikan ilişkilerinin modern tarihin en köklü, kapsamlı diplomatik ilişkilerinden birini oluşturduğunu ifade eden Davutoğlu, ilişkilerin Osmanlı dönemine kadar dayandığını, Cumhuriyet döneminde de önemli gelişmeler gösterdiğini anlattı.11 Eylül olaylarının gerçekleştiği süreçte de ABD'nin, Türkiye'yi hem devlet hem halk olarak yanında bulduğunu kaydeden Davutoğlu, önemli bir dayanışma sergilendiğini söyledi.Davutoğlu, ABD Başkanı Barack Obama'nın geçen sene Türkiye'ye yaptığı ziyarette model ortaklık tanımını gündeme getirdiğini anımsatarak, "Şimdi biz her iki ülke olarak bu model ortaklık kavramı etrafında, bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bugün ilgilendiğimiz konular itibariyle baktığımızda herhangi bir Türk ve Amerikalı yetkili biraraya geldiklerinde 10 konu saysalar herhalde 8-9'u ortak olur" şeklinde konuştu.Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, resepsiyonda konuşmasını Türkçe-İngilizce gerçekleştiren ABD Büyükelçisi James Jeffrey'i güzel Türkçesinden dolayı tebrik etti ve bağımsızlık gününü kutladı.Davutoğlu, ABD'ye Ulusal Bağımsızlık Gününde barış, refah ve güvenlik temenni ettiklerini belirtti ve büyükelçi Jeffrey'e Irak'ta başlayacağı yeni görevinde başarılar diledi.