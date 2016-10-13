ABD: Türkiye ile Musul operasyonu hakkında görüşmedik; Irak Başbakanı'nı destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Musul'un IŞİD'den geri alınması için düzenlenecek operasyonun nasıl yapılacağına ve kimlerin katılacağına Irak'ın karar vereceğini söyledi. Kirby, Türkiye ile ABD arasında Musul operasyonu ile ilgili doğrudan bir görüşme olmadığını açıkladı. "Askeri konular konusunda varsayımlarda bulunmayacağım. Bizim odaklandığımız konu ki burada Amerikan ordusu adına da konuşamam, Musul'u özgürleştirme çalışmalarında Irak hükümetine destek vermede üzerimize düşeni yapıyor olmak" diyen Kirby, "Güçlerin bileşimi, operasyonun nasıl ortaya konacağının planı Irak'a bağlı. Bu karar verme sürecinde, biz de Başbakan Ibadi'ye olan desteğimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

John Kirby, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; bir basın mensubunun, 'Musul'un geri alınmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk güçlerinin de yer alması konusunda ısrarlı olduğunu hatırlatarak olası bir Türk rolü ile ilgili Erdoğan ile görüşüyor musunuz?' sorusuna Kirby, "Operasyon hakkında Türkiye ile doğrudan temas halinde değiliz. Bir kez daha söyleyeyim, Musul'un kurtarılması kampanyası bir Irak planı. Bu operasyona katılacak güçlerin bileşimine Irak hükümeti karar verecek, ABD yönetimi değil. Bunu biz belirlemiyoruz ve düzenlemiyoruz. Bu Başbakan Ibadi'ye kalmış bir şey" diye yanıt verdi.

Kirby, Başbakan Ibadi'nin Türk askerinin operasyonda yer almasına olumsuz baktığının anımsatılması üzerine, 'Bu Türk ve Irak hükümetleri arasında, bizim de konuşarak çözüme varmalarını desteklediğimiz bir sorun' diye konuştu.

"Ibadi'ye olan desteğimizi sürdürüyoruz"

Kirby, "Musul'un kurtarılmasında Türkiye'nin yardımcı olabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna da, "Askeri konular konusunda varsayımlarda bulunmayacağım. Bizim odaklandığımız konu ki burada Amerikan ordusu adına da konuşamam, Musul'u özgürleştirme çalışmalarında Irak hükümetine destek vermede üzerimize düşeni yapıyor olmak. Güçlerin bileşimi, operasyonun nasıl ortaya konacağının planı Irak'a bağlı. Bu karar verme sürecinde, biz de Başbakan Ibadi'ye olan desteğimizi sürdürüyoruz" karşılığını verdi.

"Türkiye ile doğrudan temas halinde değiliz"

Sözcü Kirby, operasyonu Irak Hükümeti'nin yöneteceğini ifade ederek, "Operasyon hakkında Türkiye ile doğrudan temas halinde değiliz" dedi. Kirby, dolaylı görüşme olup olmadığı konusunda bilgi vermedi. Kirby, basın toplantısında, Irak'ın komşularının Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.