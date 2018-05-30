ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda henüz bir anlaşma yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert, Türkiye ile Menbiç konusunda henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. Neuert, "Ancak Türk ve Amerikan tarafları Menbiç de dahil çeşitli konularda daha fazla işbirliğine dair yol haritasının ana hatlarını belirledi" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci Neuert'e, Türk basınında çıkan, YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin Menbiç'den çekilmesi ve bölgede güvenliğin Türk ve Amerikan askerlerince sağlanmasına yönelik bir anlaşmaya varıldığı yönündeki haberleri sordu.

Nauert ise "Size şunu söyleyebilirim. Türk hükümetiyle henüz herhangi bir anlaşmaya varmadık. Daha önce ABD ve Türk çalışma gruplarının geçen Cuma günü Ankara'da buluştuklarını duyurmuştuk. Suriye ve diğer konuları görüşmeyi sürdürüyoruz. İki taraf daha fazla işbirliği için yol haritasına dair ana hatları belirledi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 4 Haziran'da bu diyaloğu Washington'da Bakan Çavuşoğlu ile sürdürmeyi sabırsızlızla beklediğini biliyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Almanya ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'da yapılacak görüşmelerin ardından YPG'nin Menbiç'ten çekilmesine ilişkin yol haritasını Pompeo ile birlikte kamuoyuna açıklayacaklarını söylemişti.

Çavuşoğlu, "Bu yol haritasında somut adımlar var ve bunlar somut bir takvime bağlı. Somut adım: YPG buradan çıkarılacak. YPG'nin yerine yönetimde ve güvenlik kuvvetlerinde kimler yer alacak bunu da Türkiye ve ABD birlikte kararlaştıracaklar. 'Yarısını sen, yarısını ben belirleyeyim' diyebilirler. Hazırlık toplantısı ve uygulama safhası var. Uygulama safhası da öyle aylar filan değil" demişti.

YPG'nin Menbiç'ten çekilmesine Türkiye'nin nezaret edeceğini ve bu süreci yerinde denetleyeceğini aktaran Çavuşoğlu, "YPG çekildikten sonra güvenliği ile ilgili tedbirleri biz alacağız; boşluk oluşmasın ve başka terör örgütleri girmesin diye." ifadelerini kullanmıştı.

Menbiç modelinin daha sonrası için de teme alınabileceğini kaydeden Dışişleri Bakanı, "Başka şehirlere de gideceğiz, örneğin Rakka. Aynı şekilde Kobani. Nüfusu ağırlıklı Kürt ise yönetimin de Kürtler'den oluşması doğal. PKK, Kürtleri de sürgüne gönderdi. O Kürtlerin geri dönmesi lazım" diye konuşmuştu.