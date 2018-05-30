ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda henüz anlaşma sağlanamadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'nin Menbiç kentiyle ilgili Türk yetkililerle yapılan görüşmeden henüz sonuç alınamadığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Nauert, bugünkü basın brifinginde, "Henüz Türk hükümetiyle bir sağlamış değiliz. Daha önce Amerikan-Türk Suriye çalışma grubunun geçtiğimiz cuma günü Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurduk. Suriye ve karşılıklı endişe yaratan diğer konularda istişarelerimiz devam ediyor. Her iki taraf, gelecek işbirliğiyle ilgili yol haritasının sınırlarını çizdi, buna Menbiç de dahil" dedi.

Sözcü, "ABD Dışişleri Bakanı'nın (Mike Pompeo) bu görüşmeleri sürdürmek için, 4 Haziran'da burada Washington'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile buluşmayı dört gözle beklediğini biliyorum" diye ekledi.