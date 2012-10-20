ABD: Türkiye ile çok yakın ikili istişareler içerisindeyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, ''Suriye konusundaki çabalarıyla ilgili Türkiye ile çok yakın ikili istişareler içerisinde olduklarını'' söyledi.

Nuland, günlük basın brifinginde bir gazetecinin, ''Çeşitli kaynaklara göre, Türkiye, Suriye konusunda müzakere edilmiş barışçıl bir çözüm bulmak için hem muhalefetin bazı unsurlarıyla hem de hükümetle görüşmeler yapıyor. Bu görüşmelerden haberdar mısınız- Teşvik ediyor musunuz-'' yönündeki sorusunu yanıtladı.

''Bildiğiniz gibi, Türkiye'nin Suriye konusundaki çabalarıyla ilgili olarak, Türkiye ile çok yakın ikili istişareler yürütmekteyiz'' diyen Nuland, şöyle konuştu:

''Suriye için kurulan grupta ve daha geniş kapsamlı Suriye Halkının Dostları grubunda Türkiye ile çalışıyoruz. Sahadaki gelişmeler, gelecekteki potansiyel liderler olarak kimleri gördüğümüz, Cenevre ve sonrasında üzerinde mutabakata vardığımız çizgiler doğrultusunda değişim sürecini ileriye taşımaya dönük ihtimaller gibi konularda kapsamlı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Dolayasıyla elbette tüm bu girişimlerde Türklerle temas halindeyiz.''

Gazetecinin soruyu tekrarlaması üzerine Nuland, ''Sizin işaret ettiğiniz spesifik girişim, Türkiye'nin başından beri yapmakta olduğu türden şeylerin bir devamı gibi görünüyor. Ancak bunun tam olarak ne olduğu konusunda bir şey söyleyemem'' dedi.