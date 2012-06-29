T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD İsrail'le uydu anlaşmasını değiştiriyor

İstihbarat Ofisi, İsrail ile ortaklık anlaşmasından ‘uydu bilgileri paylaşılır’ cümlesini çıkarmak istiyor

29 Haziran 2012 12:32

ABD’nin tüm istihbarat birimlerinin başı konumundaki Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi’nin (ODNI) Senato’dan, İsrail ile ABD arasındaki güvenlik anlaşmasından “uydu istihbaratında işbirliği” ifadesinin kaldırılmasını istediği basına sızdı.

Yahudi lobisi, bu ifadenin NATO füze kalkanı kapsamında Malatya’ya yerleştirilen radarın topladığı bilgilerin İsrail ile paylaşılmasını engellemek için kaldırıldığını söyleyerek tepki gösterdi.

Mayıs ayında imzalanan ‘ABD-İsrail Geliştirilmiş Güvenlik İşbirliği Anlaşması’nda “Uydu istihbaratı da dahil, halihazırda yakın olan istihbarat işbirliğinin geliştirilmesi” maddesi yer alıyordu. ODNI, “uydu istihbaratı da dahil” ifadesinin kaldırılmasını istedi.

ABD’deki Yahudi lobisi, Ankara’nın radarın Malatya’ya yerleştirilmesi için toplanan verilerin İsrail ile paylaşılmaması şartını koyduğunu hatırlatarak değişiklik talebinin Türkiye için yapıldığını savundu. Jewish Policy Center direktörü Shoshana Bryen “Bu, Obama hükümetinin İsrail’in bölge ilişkilerinde ortağı olmasını istemediğini açıkça göstermesinin son örneği oldu. Bunların çoğu Türkiye’nin isteklerine göre yapılıyor” dedi.

ETİKETLER

abdisrailtürkiyeuyduistihbarat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24