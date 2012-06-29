ABD İsrail'le uydu anlaşmasını değiştiriyor

ABD’nin tüm istihbarat birimlerinin başı konumundaki Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi’nin (ODNI) Senato’dan, İsrail ile ABD arasındaki güvenlik anlaşmasından “uydu istihbaratında işbirliği” ifadesinin kaldırılmasını istediği basına sızdı.

Yahudi lobisi, bu ifadenin NATO füze kalkanı kapsamında Malatya’ya yerleştirilen radarın topladığı bilgilerin İsrail ile paylaşılmasını engellemek için kaldırıldığını söyleyerek tepki gösterdi.

Mayıs ayında imzalanan ‘ABD-İsrail Geliştirilmiş Güvenlik İşbirliği Anlaşması’nda “Uydu istihbaratı da dahil, halihazırda yakın olan istihbarat işbirliğinin geliştirilmesi” maddesi yer alıyordu. ODNI, “uydu istihbaratı da dahil” ifadesinin kaldırılmasını istedi.

ABD’deki Yahudi lobisi, Ankara’nın radarın Malatya’ya yerleştirilmesi için toplanan verilerin İsrail ile paylaşılmaması şartını koyduğunu hatırlatarak değişiklik talebinin Türkiye için yapıldığını savundu. Jewish Policy Center direktörü Shoshana Bryen “Bu, Obama hükümetinin İsrail’in bölge ilişkilerinde ortağı olmasını istemediğini açıkça göstermesinin son örneği oldu. Bunların çoğu Türkiye’nin isteklerine göre yapılıyor” dedi.