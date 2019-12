ABD: Türkiye Esad'a baskıyı artırma sözü verdi

T24- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun "Şam'a ABD'nin mesajını taşıdığı" yönündeki iddialara yönelik tartışmalar ABD Dışişleri Bakanlığı günlük bilgilendirme toplantısında ağırlıklı bir konu oluşturdu. Bakanlık Sözcüsü Victoria Nuland, Suriye ve diğer konularda Türkiye ile çok yakın koordinasyon içinde bulunduklarını ve bunun da her iki ülkenin diplomasisinin etkinliği için hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca, İki ülkenin "mesajlarını koordine ettiğini" de ifade eden Sözcü, Davutoğlu'nun Şam dönüşü ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile gerçekleştirdiği uzun telefon görüşmesinde "Esad'a baskının arttırılmasını temin etmek için birlikte çalışmayı yeniden taahhüt ettiklerini" söyledi.



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 10 Ağustos'ta düzenlediği günlük bilgilendirme toplantısına ilişkin deşifresine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın çekilmesini isteyen ülke sayısının arttığını belirterek, ABD'nin Suriye'ye karşı yeni yaptırımlar uygulayacağını ifade etti.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Suriye dönüşü ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile görüşmesine yönelik bir soru üzerine Nuland, Davutoğlu ve Clinton'un çok uzun bir telefon görüşmesi yaptığını, ulaşılan noktayla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ve Esad'a karşı baskı kurmak için birlikte çalışmayı yeniden taahhüt ettiklerini belirtti.







'Türkiye ve ABD temel taleplerde birlikte'







İlerleyen günlerde birlikte hareket etme konusunda iki ülke arasında herhangi bir adım olup olmayacağı sorusuna ise Nuland, hem Türkiye ve ABD'nin temel taleplerde birlikte olduğunu hem de Esad rejiminin şiddeti durdurmasını isteyen ülkelerin arttığını ifade etti.



Sözcü Victoria Nuland, Bakan Davutoğlu'nun Şam ziyaretinden sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Esad'ın Hama'dan tankları çektiğini açıklaması konusunda, "Biz Hama'da değiliz, bu nedenle bunlar Türklerden edinilen bilgilerdir" dedi.



Nuland, "Suriye'nin tüm kesimlerinde şiddetin geri çekilmesini dört gözle bekliyoruz. Bu nedenle bu yöndeki adımlar iki ülkenin beklentileri doğrultusunda olur ancak sürecin tümünü görmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



Şam ziyareti öncesi Davutoğlu ve Clinton arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin basına yansımasından her hangi bir pişmanlık duyup duymadığı sorusuna Nuland şöyle yanıt verdi:



"Bu gürültüye neyin yol açtığından çok emin değilim. Sadece bizim perspektifimizden şunu söyleyebilirim ki, bu konuda ve dünya genelinde diğer önemli meselelerde Türkiye ile çok yakın diplomatik koordinasyonumuz her iki ülkenin diplomasisinin etkinliği için hayati oldu. Bu nedenle Clinton ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu arasındaki ilişki ve Türk hükümetinin diğer tüm düzeylerdeki ilişkilere çok değer veriyoruz."



Davutoğlu'na Şam'a Amerika'nın mesajını götürmesini isteyip istemedikleri sorusu üzerine Sözcü Nuland şunları söyledi:



"Bu Türkiye ile bizim aramızda bir ortaklık. Türkiye ile müttefikiz. Bakan Clinton ve Bakan Davutoğlu çok yakın bir çalışma içinde. Bu nedenle burada yapılan, ikisinin mesajlarını koordine etmesi ve mesajı genişletmek için diğer müttefikler ve dünya çapındaki ortaklarla birlikte çalışmasıdır."