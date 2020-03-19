ABD, Türkiye'deki rutin konsolosluk işlemlerini durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye'deki rutin konsolosluk işlemlerini durdurma kararı aldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Son gelişmeler ışığında Türkiye’deki rutin konsolosluk hizmetleri, ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

Açıklamada Amerikan vatandaşlık hizmetlerinin Ankara ve İstanbul’daki temsilciliklerden çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında son olarak, "Sadece gerekli koşulları karşılayan kişilere yönelik olmak üzere acil/insani vize hizmetlerine Ankara ve İstanbul’da sınırlı olarak devam edilecektir" ifadeleri yer aldı.