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ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden 5 şehit asker için mesaj

ABD Türkiye Büyükelçiliği, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" mesajı verdi

10 Şubat 2020 21:47

ABD Türkiye Büyükelçiliği, Twitter hesabından İdlib'de Suriye ordusu ateşiyle 5 Türk askerin şehit olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, askerlerin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama şöyle: "Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden beş Türk askerinin yakınlarına & ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz #Türkiye'nin yanındayız & Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz. #İdlib."

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