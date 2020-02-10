ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden 5 şehit asker için mesaj

ABD Türkiye Büyükelçiliği, Twitter hesabından İdlib'de Suriye ordusu ateşiyle 5 Türk askerin şehit olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, askerlerin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama şöyle: "Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden beş Türk askerinin yakınlarına & ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz #Türkiye'nin yanındayız & Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz. #İdlib."