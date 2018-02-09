ABD, Türk vatandaşını IŞİD'e yardımdan terör listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yunus Emre Sakarya ve sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik şirketinin, Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler listesine alındığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Sakarya'nın 2015 yılındaki kuruluşundan bu yana şirketi vasıtasıyla IŞİD'e insansız hava aracı (İHA) için gerekli teçhizatı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'deki Profesyoneller Elektronik'in, "insansız hava araçlarıyla ilgili teçhizat tedariki için IŞİD'e paravan şirket olarak hizmet ettiği" bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu şirketin, 2016 yılının ilk yarısında IŞİD'e 500 bin dolarlık insansız hava aracı malzemesi tedarik ettiğini belirtti.

Hazine Bakanlığı ayrıca Filipinler'den Abdulpatta Escalon Abubakar ile Somali'den Muhammed Mire Ali Yusuf’u da IŞİD'e maddi destekte bulundukları gerekçesiyle aynı listeye dâhil ettiğini duyurdu. Şirketleri de kara listeye alınan Abubakar ve Yusuf'un ABD’deki tüm malvarlıklarına el konulduğu ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle ticari işlem yapmasının yasaklandığı belirtildi.

DW,Reuters/SSB,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe