ABD: Türk uçakları da Libya'yı bombalasın

T24 - ABD, Türk savaş uçaklarının Kaddafi hedeflerine yapılan saldırılara katılmasını istedi. Savunma Bakanı Gönül ise olumsuz yanıt verdi.

ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Türkiye'nin Libya'da Kaddafi güçlerine karşı yapılan hava bombardımanına katılmasını istedi.

ntvmsnbc'den Gülderen Sonumut'un haberine göre; Brüksel'deki NATO merkezinde yapılan toplantıda söz alan ABD Savunma Bakanı Gates, Libya'daki bombardımana katılmayan Türkiye, Hollanda, İspanya, Almanya ve Polonya'yı eleştirdi.

Gates'in Türk uçaklarının Libya'yı bombalamaya katılma talebine Türkiye Savunma Bakanı Vecdi Gönül cevap verdi. Gönül, Türk uçaklarının Libya operasyonuna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen tezkerenin verdiği yetkiyle katıldığını anlattı. Gönül, tezkerede Türk savaş uçaklarının yetki ve görevlerinin de sınırlandırıldığını dile getirdi. Bu yetkilerin AWACS ve yakıt ikmal uçaklarının korunması ve Libya'daki uçuş yasağının güvenliği olduğunu hatırlattı.

Gönül, bu talebin Türk hükümeti tarafından değerlendirilmesinin de mümkün olmadığını duyurdu. Gönül, Türkiye'nin seçim arifesinde olduğu için meclisinin kapalı olduğunu dile getirdi.