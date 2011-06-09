T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: Türk uçakları da Libya'yı bombalasın

ABD, Türk savaş uçaklarının Kaddafi hedeflerine yapılan saldırılara katılmasını istedi. Savunma Bakanı Gönül ise olumsuz yanıt verdi.

09 Haziran 2011 03:00

T24 - ABD, Türk savaş uçaklarının Kaddafi hedeflerine yapılan saldırılara katılmasını istedi. Savunma Bakanı Gönül ise olumsuz yanıt verdi.

ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Türkiye'nin Libya'da Kaddafi güçlerine karşı yapılan hava bombardımanına katılmasını istedi.

ntvmsnbc'den Gülderen Sonumut'un haberine göre; Brüksel'deki NATO merkezinde yapılan toplantıda söz alan ABD Savunma Bakanı Gates, Libya'daki bombardımana katılmayan Türkiye, Hollanda, İspanya, Almanya ve Polonya'yı eleştirdi.

Gates'in Türk uçaklarının Libya'yı bombalamaya katılma talebine Türkiye Savunma Bakanı Vecdi Gönül cevap verdi. Gönül, Türk uçaklarının Libya operasyonuna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen tezkerenin verdiği yetkiyle katıldığını anlattı. Gönül, tezkerede Türk savaş uçaklarının yetki ve görevlerinin de sınırlandırıldığını dile getirdi. Bu yetkilerin AWACS ve yakıt ikmal uçaklarının korunması ve Libya'daki uçuş yasağının güvenliği olduğunu hatırlattı.

Gönül, bu talebin Türk hükümeti tarafından değerlendirilmesinin de mümkün olmadığını duyurdu. Gönül, Türkiye'nin seçim arifesinde olduğu için meclisinin kapalı olduğunu dile getirdi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24