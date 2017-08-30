"ABD, Türk makamlarına IŞİD'in Kurban Bayramı'nda saldıracağı istihbaratını verdi"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Adana'da ve Şanlıurfa'da düşen iki ABD insansız hava aracının (İHA) İncirlik Üssü'ne IŞİD'in olası saldırısını önlemek amacıyla uçurulduğunu yazdı. ABD'li yetkililerin, Türk makamlarına IŞİD'in Kurban Bayramı'nda İHA'larla İncirlik Üssü ve Ankara Büyükelçiliği'ne saldırı planladığı istihbaratı ilettiğini belirten Selvi, "İletilen istihbarat Türk güvenlik birimlerince ciddiyetle ele alındı. İki ülke alınacak tedbirler üzerinde çalışıp, önlemleri hızla devreye soktu. Türkiye yetinmedi ayrıca önlemler aldı" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi'nin "ABD’den güvenlik uyarısı" başlığıyla yayımlanan (30 Ağustos 2017) yazısı şöyle:

17 Ağustos 2017 tarihinde ABD’ye ait olduğu tespit edilen bir İnsansız hava aracı, Adana’da düşmüştü.

Ceyhan ilçesine bağlı Çokçapınar köyü yakınlarında bir tarlaya düşen MQ-1 Predator tipi İHA’nın İncirlik Üssü’nden kalktığı belirlenmişti.

Adana’da 4 gün sonra bu kez ajanslar Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir mısır tarlasına İnsansız Hava Aracı’nın düştüğü haberini geçtiler. Çok geçmeden İncirlik Hava Üssü’nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada ABD Hava Kuvvetleri’ne ait MQ-1 Predator tipi İHA’nın Türkiye’nin güneyine düştüğü yer aldı.

ABD’ye ait İnsansız Hava Araçlarının düşmesi basında, kıyıda köşede haber oldu. Manşete çıkan ise ABD’nin İHA’larla PKK’ya istihbarat sağladığı ya da Türkiye’nin olası İdlib operasyonu öncesinde sınırdaki hareketliliği gözleme amaçlı olduğu yönündeydi.

İncirlik Üssü, DAEŞ’e karşı mücadelenin merkezi olmanın ötesinde ABD’nin Ortadoğu’daki en önemli operasyon merkezlerinden birini oluşturuyor. ABD’nin İncirlik Üssü’nün güvenliği için, silah yüklü İHA’ları uçurması kadar anlaşılır bir şey yoktur.

Ancak düşen son iki İnansız Hava Aracı’nın İncirlik Üssü’nün etrafında uçmaları çok kritik bir istihbarata dayanıyor.

ABD makamları tarafından yaklaşık 20 gün önce Türk güvenlik birimlerine, gizlilik derecesi yüksek bir istihbarat ulaştırıldı. İstihbarat, yakın zaman içerisinde yeniden güncellendi. Bir de zaman aralığı verildi. ABD’liler istihbarata, “Kaynağından kontrol edilen”notunu da düşmeyi ihmal etmedi. Bu durum tehlikenin devam ettiğini gösteriyordu.

ABD'lilerin ilettiği istihbarat neydi?

ABD güvenlik birimleri tarafından iletilen istihbarat elbette ki ciddiye alındı. ABD’lilerle Türk güvenlik birimleri ortak çalışmalar yaptı. Ve hemen gereken tedbirler alınıp uygulamaya konuldu. Ancak tehdit hâlâ devam ediyor.

Peki ABD makamları tarafından Türk güvenlik birimlerine yüksek gizlilik dereceli olarak iletilen istihbarat neydi? ABD’liler DAEŞ’ın Kurban Bayramı’nda İncirlik Üssü ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yönelik saldırı girişiminde bulunacağı istihbaratını elde ettiklerini belirterek ivedilikle önlem alınmasını istiyordu. ABD’nin istihbarat birimleri tarafından kaynağından elde edilen istihbarata göre DAEŞ, İncirlik Üssü ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik olarak Kurban Bayramı süresince İnsansız Hava Araçları veya Drone’larla saldırı planlıyordu.

ABD makamları tarafından iletilen istihbarat Türk güvenlik birimlerince ciddiyetle ele alındı. İki ülke alınacak tedbirler üzerinde çalışıp, önlemleri hızla devreye soktu. Türkiye yetinmedi ayrıca önlemler aldı.

Alınan önlemler

İncirlik Üssü etrafında izinsiz İnsansız Hava Araçlarının uçuşu zaten uzun bir süre önce yasaklanmıştı. Drone’ların uçuşlarına da izin şartı getirilmek suretiyle bu yasak daha sıkı hale getirildi. Önlemler sadece uçuşa yasak kararları ile sınırlandırılmadı, İnsansız Hava Araçlarının denetimi ve üs bölgesindeki diğer fiziki önlemlerle takviye edildi. Ankara’da ise zaten uçuş pistlerin etrafında 9 kilometrelik bir alanda, o da izinli İHA uçuşu yapılabiliyordu. Ankara’daki çevre yolları ile askeri ve stratejik öneme haiz alanlar uçuşa yasak bölgeler olarak belirlenmişti. Ankara’nın ilçelerinde dahi uçuşa yasak alanların koordinatları ilan edilmişti. Ancak 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra İHA uçuşları tamamen yasaklandı. Düğün, doğum günü kutlaması gibi özel anlara ilişkin drone çekimleri dahi izne bağlandı. Bu önlemler hem FETÖ’ye hem DAEŞ’e karşı alındı.

Ancak Atatürk Bulvarı’nda bulunan Ankara Büyükelçiliği ile Çankaya’daki rezidans başta olmak üzere Başkent’deki ABD’ye ait bina ve tesislere yönelik fiziki güvenlik önlemleri artırıldı.

ABD makamları daha önce DAEŞ’in İstanbul Taksim, Ankara ve Gaziantep saldırıları öncesinde intihar eylemlerine yönelik olarak Türkiye’de yaşayan vatandaşlarına uyarılarda bulunmuşlardı. İncirlik Üssü ve Ankara’daki Büyükelçiliğe yönelik uyarılara ilişkin herhangi bir bilgiye sahip değilim. Ayrıca DAEŞ’le mücadelede güvenlik birimlerimiz çok önemli mesafeler aldı. Önceden alınan istihbaratlar doğrultusunda DAEŞ hücreleri eylem yapamadan çökertildi.