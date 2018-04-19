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ABD: Türk hükümetinin papaz Brunson'u bırakma zamanı geldi

"Brunson, ailesi, dostları ve cemaatiyle tekrar bir araya gelmesi gereken iyi ve dindar bir adamdır"

19 Nisan 2018 16:17

Donald Trump'ın 'Papaz Brunson Türkiye'de zulme uğruyor' ifadelerinin ardından ABD'den yeni bir açıklama geldi. ABD Başkan Yardımcısı c, 'FETÖ' ve PKK suçlamasıyla İzmir'de tutuklu bulunan Brunson için "Türk hükümetinin onu serbest bırakma zamanı gelmiştir" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı din adamı Andrew Craig Brunson'un hakkında şunları söyledi:

"Pastör Brunson’ın eşiyle konuştum. Ona dualarımızda olduklarını Donald Trump ile Türkiye’deki duruşmayı takip ettiğimizi söyledim. Brunson, ailesi, dostları ve cemaatiyle tekrar bir araya gelmesi gereken iyi ve dindar bir adamdır.Türk hükümetinin onu serbest bırakma zamanı gelmiştir."

ABD Başkanı Donald Trump da Brunson'un Türkiye'de zulme uğradığını söyleyen bir mesaj paylaşmıştı. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Brunson'un ülkesine iade edilmesini istemişti.

İzmir'de FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, 16 Nisan'da hakim karşısına çıkmıştı. 35 yıl hapis cezası istenilen Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken, mahkeme 7 Mayıs 2018 tarihine ertelenmişti.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Brunson hakkında 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15, 'devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek' suçlamasıyla 20 yıla kadar olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

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