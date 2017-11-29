T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD 'Türk Akımı' projesine karşı olduklarını açıkladı

"Boru hattı inşaa edilemez"

29 Kasım 2017 19:18

ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John McCarrick, Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattı 'Türk Akımı' projesine karşı olduklarını söyledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, John McCarrick, yaptığı açıklamada,  Rusya'dan Almanya'ya gidecek olan Nord Stream II doğalgaz boru hattının inşa edilmeyeceğini söyledi.

Yetkili, Nord Steam II hattının, Rus hükümetinin Ukrayna'dan Avrupa'ya ulaşan boru hattının yönünü değiştirerek, Ukrayna'yı aldığı geçiş ücretinden mahrum bırakmak için düşündüğü siyasi bir proje olduğunu belirtti.

McCarrick, Rus doğalgaz şirketi "Gazprom ile Avrupalı alıcılar arasında anlaşmaya varılırsa, Avrupalı şirketlerin Amerikan yaptırımlarına maruz kalma ihtimalinin olduğunu, hattın "çizgilerini" incelemeleri gerekeceğini söyledi.

 

ETİKETLER

abdtürk akımıtürkiyerusyakarşıukraynadoğalgazavrupaboru hattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24