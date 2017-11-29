ABD 'Türk Akımı' projesine karşı olduklarını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John McCarrick, Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattı 'Türk Akımı' projesine karşı olduklarını söyledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, John McCarrick, yaptığı açıklamada, Rusya'dan Almanya'ya gidecek olan Nord Stream II doğalgaz boru hattının inşa edilmeyeceğini söyledi.

Yetkili, Nord Steam II hattının, Rus hükümetinin Ukrayna'dan Avrupa'ya ulaşan boru hattının yönünü değiştirerek, Ukrayna'yı aldığı geçiş ücretinden mahrum bırakmak için düşündüğü siyasi bir proje olduğunu belirtti.

McCarrick, Rus doğalgaz şirketi "Gazprom ile Avrupalı alıcılar arasında anlaşmaya varılırsa, Avrupalı şirketlerin Amerikan yaptırımlarına maruz kalma ihtimalinin olduğunu, hattın "çizgilerini" incelemeleri gerekeceğini söyledi.