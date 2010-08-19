ABD türev piyasaları kapılarını VOB'a açtı

T24- ABD'nin vadeli işlemler piyasasını düzenleyici otoritesi CFTC, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 30 Endeksine dayalı vadeli işlem kontratlarının ABD'de satış ve dağıtımına izin verdi.





Financial Times'ta yer alan habere göre bu karar, dünyanın en büyük türev ürün piyasasını Türk enstrümanlarına açarken, Türk türev piyasasının yeterince olgunlaştığına yönelik bir işaret olarak algılandı.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) Genel Müdürü Çetin Ali Dönmez, bu gelişmenin türev ürünler konusunda son dönemde sıkı uygulamalar getiren ABD'nin Türk piyasasına olan güvenini ortaya koyduğunu söyledi.



Dönmez, bu sayede yurt dışındaki yatırımcıların ilgisinin artacağı ve vadeli piyasada işlem hacminin yükseleceğine de işaret etti. Dönmez, işlem hacmindeki artışın miktarı konusunda ise ilk etapta açıklamada bulunmadı.



İMKB'de en çok işlem gören 30 hissenin oluşturduğu İMKB 30 Endeksi borsanın toplam işlem hacminin ve piyasa değerinin yüzde 70'lik kısmını oluşturuyor.



Son örnek oldu



Bu aynı zamanda, ABD'li otoritelerin gelişmekte olan ekonomilere ait türev ürünlerin bu ülkede işlem görmesine kabul yönünde verdikleri son örnek oldu.

CFTC benzer bir kararı en son Ağustos ayında Brezilya'nın Ibovespa Endeksi'ne dayalı vadeli kontratlar için almıştı. Bu son sekiz ay içerisinde bir gelişmekte olan ekonomiye ait vadeli kontratın ABD piyasasına doğrudan sunulması için verilen ilk izin olmuştu.

2002 yılında kurulan ve 2005 tarihinde faaliyete geçen VOB'un hissedarları arasında yüzde 25 ile İstanbul Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yüzde 18 ile İMKB, yüzde 17 ile İzmir Ticaret Borsası ve çeşitli Türk bankaları ile aracı kurumlar yer alıyor.



