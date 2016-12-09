ABD: Tüm güçler IŞİD'e odaklanmalı

ABD Başkanı Barack Obama’nın IŞİD ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Musul ve Hazir’deki temaslarının ardından geldiği Ankara’da "Sahadaki tüm güçler ortak tehdit olan IŞİD ile mücadeleye odaklanmalı" mesajı verdi.

Kuzey Irak turu

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bir süredir Fırat Kalkanı operasyonuna hava desteği vermeyi kesen ABD, Ankara’ya “IŞİD’e odaklan” uyarısını tekrarladı.

Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Musul, Hazir’deki temaslarının ardından Ankara’ya gelen McGurk’ın üst düzey Dışişleri temsilcilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda da temaslarda bulunduğu açıklandı. ABD Dışişleri’nden yapılan açıklamada McGurk’ın Tel Afer’de Türkmen liderlerle de görüştüğü duyurulurken Ankara’da ise Suriye’deki durumun ele alındığı açıklandı. Açıklamada, Ankara- Bağdat arasında devam eden Başika sürecine dair bir mesaj yer almadı. Fırat Kalkanı’nda hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı dileyen McGurk’ın, Türkiye’nin sınırlarını IŞİD’in sızma girişimlerine karşı kapatmasına dair övgülerini sunduğu belirtilirken “Bu, NATO müttefikimiz Türkiye’yi, Avrupa’daki müttefik ve ortaklarımızı ve bizim anavatanımız ABD’yi korumak için de önemli” dendi.

Fırat Kalkanı operasyonunda TSK’nin YPG hedeflerini vurmasının ardından, Suriye rejiminin tehdidi Ankara-Moskova arasında yeni bir mutabakatın oluşmasına yol açmıştı. Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşmasının ardından da ABD, 13 Kasım’dan bu yana Fırat Kalkanı’na hava desteği vermezken McGurk’ın görüşmelerinde operasyonun gidişatı da masaya yatırıldı.