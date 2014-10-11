ABD tüm dünyaya IŞİD uyarısı

ABD'den yapılan açıklamada, başta Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı oluşturulan koalisyona katılan ülkeler olmak üzere tüm ülkeler, IŞİD'in misilleme saldırısına karşı uyarıldı.

Açıklamada, koalisyon tarafından başlatılan hava saldırılarının ardından, IŞİD'in misilleme saldırısı yapma ihtimalinin arttığı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Irak ve Suriye'de etkin olan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütüne karşı hava saldırılarının başlamasından bu yana, IŞİD tarafından misilleme saldırılarına uğrama riskinin arttığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, başta koalisyon ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerini uyardı.

Açıklama, bakanlığın Türkiye'nin Suriyeli muhaliflere eğitim ve silah desteği sağlayacağını açıklaması ile aynı güne denk geldi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İŞİD militanlarına hava saldırıları başladığından beri, örgütün ABD liderliğindeki koalisyona üye ülkelere misilleme saldırıları yapma riski yükseldi" denildi. "Dünya çapında uyarı" başlıklı potansiyel tehditlere yönelik açıklamada, "IŞİD, hava saldırılarına karşı kendilerine destek vermek için, dünyanın neresinde olursa olsunlar kendi yandaşlarını IŞİD'e destek vermeye çağırdı. Özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya başta olmak üzere tüm dünyada ABD'ye ve koalisyon ülkelerine karşı misilleme saldırıları olasılığı büyük oranda arttı.”