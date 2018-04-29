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BBC Türkçe

ABD tüm dış uçuşları elektronik yasağı kapsamına alabilir

ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, uçaklarda elektronik cihazlarla düzenlenebilecek saldırılarla ilgili gelen istihbaratları değerlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi. Kelly, yasak kapsamının tüm dış uçuşları içine alacak şekilde genişletilebileceğini belir

29 Nisan 2018 20:30

ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, uçakların kabin içinde dizüstü bilgisayar ve tablet gibi belli bir boyutun üzerindeki elektronik cihazların kullanımıyla ilgili yasak kapsamına tüm uluslararası uçuşların dahil edilebileceğini söyledi.

Fox News'ta Pazar sabahı katıldığı programda soruları yanıtlayan Kelly, ortada gerçek bir tehdit olduğunu ve "teröristlerin ABD'ye ait bir uçağı düşürme takıntısı bulunduğunu" ifade etti.

ABD, 21 Mart'ta aldığı kararla, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülkedeki 10 havaalanından yapılan uçak seferlerinde, kabinde cep telefonundan büyük elektronik cihazların taşınmasını geçici olarak yasaklamıştı.

ABD'li yetkililer, iki hafta önce yaptıkları değerlendirmede ABD ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki uçuşları yasak kapsamına almama kararı vermişti.

Ancak Kelly'nin açıklamaları, ABD'nin elektronik cihaz yasağıyla ilgili değerlendirmelerine önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini gösteriyor.

Kelly, elektronik cihaz yasağının tüm uluslararası uçuşları kapsayacak şekilde genişletilip genişletilmeyeceğine dair bir soru üzerine, "Genişletebilirim" yanıtını verdi.

Kelly, "Halen gelen istihbaratları değerlendiriyoruz. Çok gelişmiş bir tehditle karşı karşıyayız ve neler olduğunu tam olarak anlayana kadar böyle bir karar alma hakkını kendimde saklı görüyorum" dedi.

Söz konusu yasağın temelinde elektronik cihazların pillerine patlayıcı yerleştirerek saldırı düzenleneceği yönündeki kaygılar yatıyor.

Ancak sivil havacılık uzmanları, büyük elektronik cihazların bagaj bölmesinde sahipsiz bırakılmasının lityum pillerin alev alması riskini beraberinde getirdiği uyarısı yapıyor.

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