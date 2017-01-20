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Dünya

ABD, Trump'ın 200 milyon dolarlık yemin törenine hazır

Obama, bugün görevini Trump'a devredecek

20 Ocak 2017 11:35

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump bugün düzenlenecek törenle yemin edecek ve resmen görevine başlayacak. Yetkililer, yemin törenini hem izlemek hem de protesto etmek amacıyla yaklaşık 1 milyon insanın başkent Washington'a geleceğini tahmin ediyor. Etkinliklerin maliyetinin 200 milyon doları aşması bekleniyor.

ABD Anayasası'na göre, başkan seçilen kişinin göreve başlaması için yemin etmesi ve bu yemin töreninin de 20 Ocak günü öğlen saatinde (TSİ 20.00) olması gerekiyor.

Yemin töreninin ardından Beyaz Saray'ın bulunduğu Pennsylvania Bulvarı'nda bir geçit töreni düzenleniyor ve ayrıca akşam da gala yapılıyor.

Trump, sabah saatlerinde Blair House'tan (1) ayrılacak. St. John Kilisesi'nde (2) yapılan sabah ayinine katılacak. Buradan Beyaz Saray'a (3) geçerek, Barack Obama ile kahve içecek. Daha sonra yemin etmek için Kongre binasına (4) gidecek ve burada başkan olarak ilk konuşmasını yapacak. National Mall'da (5) toplanan kalabalık geçit törenini izleyecek. Konvoyun en başındaki Trump yürüyerek kendi adını taşıyan otelin (6) önünden geçerek, yeni ikametgahı Beyaz Saray'a ulaşacak.

Obama ve Trump Beyaz Saray'da kahve içtikten soran Kongre binasına birlikte gidecekler. Törene; Kongre üyeleri, önde gelen siyasetçiler, eski başkanlardan Bill Clinton, George W. Bush ve Jimmy Carter ile 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kaybeden Hillary Clinton'ın da katılması bekleniyor.

Yemin töreni için özel hazırlık yapanlar arasında sokak satıcıları da var. Beyaz Saray'ın yeni misafirlerinin adını taşıyan tişörtler başkent sokaklarında çoktan satılmaya başlandı.

Çok sayıda Trump destekçisi ABD'nin farklı noktalarından yemin törenini izlemek üzere başkente geldi. Ancak, aynı şekilde birçok muhalif de Trump'ın başkanlığı protesto etmeyi planlıyor.

LGBT hakları aktivistleri, Başkan Yardımcı Mike Pence'in Washington DC'de kaldığı yerin önünde protesto eylemi düzenledi. Muhafazakar bir siyasetçi olan Pence, dile getirdiği görüşler ve Indiana Valisi olduğu dönemde desteklediği yasalar nedeniyle LGBT'lere ayrımcılık yapmakla eleştiriliyor.

Trump'ın başkanlığına yönelik eylemlerin yemin töreni sonrasında da gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

 

Farklı renkteki biletlere sahip konuklar

 

Trump'ın konuşmasını yapacağı belli kategorilere ayrılan dev sahnede farklı renkteki biletlere sahip konuklar için ayrı bölümler hazırlandı.

Ayrıca Kongre civarındaki birçok yerin özel güvenlik bariyerleriyle kapatıldı ve sinyal kesicilerin bulunduğu çok sayıda araç farklı mekânlara konuşlandırıldı. 

Tören alanı, kortej eşliğinde Trump ve ekibinin geçiş yapacağı Pensilvanya Caddesi ve Beyaz Saray'daki son hazırlıkları yerinde takip eden AA ekibi, yeni dönemle ilgili olarak farklı toplumsal kesimlere mensup kişilere mikrofon uzattı.

Virginia'da yaşayan elektrik teknisyeni James Gaucho (26), Trump döneminden korktuğunu, çünkü kendisi gibi Hispanik kökenlilerin "suçlu" gibi görüldüğünü ifade etti. "Ben burada bir göçmenim, bugüne kadar hiçbir suça bulaşmadım. Ancak toplumun belli bir kesimi bize çok kızgın ve bu gerçek bir tehdit." şeklinde konuştu.

16 yıldır Maryland'de yaşayan Hispanik kökenli Andrea Lucas (31) da benzer düşünceleri dile getirerek, Trump'ın, ülkede sayıları 11 milyonu bulan yasa dışı Hispanik göçmenleri sınır dışı etme önerisinden hoşnut olmadığını anlattı.

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