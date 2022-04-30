ABD, "Trump'ın üzerine meyve atılmasından ne kadar korktuğunu" konuşuyor

T24 Dış Haberler

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın, verdiği bir ifadede üzerine protesto olarak sebze atılmasından çok korktuğunu belirtmesi alay konusu oldu.

2015'te düzenlediği bir seçim mitinginde zorla miting bölgesinden çıkarılan grubu temsil eden avukata ifadede, mitingde kullandığı "Eğer birinin domates fırlatmaya hazırlandığını görürseniz lütfen onları bayıltın" ifadeleriyle ilgili olarak, "Bunlar çok tehlikeli şeyler. Ölümünüze sebep olabilir" dedi.

İfadenin transkriptine göre Trump, "Tehdit edildik. Meyve fırlatacaklardı. Tehdit edildik. Bir tehdit vardı" dedi.

Trump ayrıca, "İnsanların hazır olmasını istedik çünkü meyve yapacakları konusunda uyarıldık" ifadelerini kullandı.

Eski ABD lideri, Gizli Servis'in kendisini miting günü meyve ile vurulabileceği konusunda uyardığını ifade etti.

Talk show programcısı Seth Meyers perşembe akşamı, "Meyve yapmak' ne demek? İnsanların hazır olmasını istemek ne? Meyve için bir alarm sistemi mi var? Bu İç Güvenlik seviyesi bir tehdit mi? Kırmızı alarm domates, sarı ise muz için mi?" dedi.

Trevor Noah da Trump'ın ifadesini programında okuyarak, "Bu duyduğum en çılgınca savunmalardan biri olmalı" diye konuştu.