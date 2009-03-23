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Ekonomi

ABD toksik varlıkları 1 trilyon dolara alacak

Hükümet, banka bilançolarında bulunan ve kredi piyasasının çalışmasını önleyen toksik varlıkları satın almak için 1 trilyon dolarlık harcama yapacak.

23 Mart 2009 02:00

ABD Yönetimi, bankaların bilançolarında bulunan ve kredi piyasasının çalışmasını önleyen toksik varlıkları satın almak için 1 trilyon dolara kadar harcama yapacak. 

Toksik varlıklar için ilk kaynak 100 milyar dolar

Detayları belli olmaya başlayan plana göre, ABD Hazinesi, toksik varlıkların satın alınmasında, özel yatırımcılarla birlikte hareket edecek.

ABD Hazinesi, toksik varlıkların satın alınmasındaki riski tek başına almayarak, özel sektör ile birlikte risk paylaşacak.

Kurtarma programı bütçesinden sağlanacak mali kaynak ile özel yatırımcıları, toksik varlıkların satın alınması için teşvik ederek özel finansman imkanları sunacak.

ABD Hazinesi, kamu-özel sektör ortaklığıyla kurulacak olan fonlara profesyonel yöneticiler atayarak, bu fonların, toksik varlıkları alarak, ileride kar sağlamalarına imkan verecek bir sistem oluşturacak.

ABD Merkez Bankası da, 1 trilyon dolara kadar "tüketici" odaklı bir varlık satın alma koşullu kredi imkanı yaratarak ekonominin canlandırılmasını ve bankaların, kredileri yeniden açmaya başlamasını amaçlıyor.

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