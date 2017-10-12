ABD: Tillerson Türk hükümeti tarafından yapılan suçlamalarda şeffaflığın önemini vurguladı

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Ekim (DHA) – ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson\'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'na, \"Türk hükümeti tarafından yapılan suçlamalarda şeffaflığın önemini vurguladı\"ğını açıkladı.

Heather Nauert, Türkiye ve ABD arasındaki vize restleşmesinin ardından ilk kez yapılan Çavuşoğlu - Tillerson görüşmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

\"ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Bakan Tillerson, Dışişleri Bakanı’na (Çavuşoğlu) ABD’nin Türkiye diplomatik misyonlarındaki Türk vatandaşı çalışanlarının ve bir çok ABD vatandaşının göz altına alınmasına ilişkin derin endişelerini dile getirdi. Bakan Tillerson Türk hükümeti tarafından yapılan suçlamalarda şeffaflığın önemini vurguladı ve Türk hükümetinin bu suçlamalara ilişkin delilleri sunması gerektiğini belirtti. Bakan Tillerson ve Bakan Çavuşoğlu ABD’nin bu tutuklamalara ilişkin endişelerini gidermek için iki tarafın sıcak temas halinde kalması konusunda anlaştılar.\"