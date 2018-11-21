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Ekonomi

ABD Ticaret Temsilciliği: Çin'in adil olmayan ticari uygulamaları devam ediyor

Mahmut Can Emir / 21 Kasım (DHA) – ABD Başkanı Trump yönetimi, Çin’in adil olmayan ticari uygulamalarını sürdürdüğünü belirtti

21 Kasım 2018 18:41

Mahmut Can Emir / 21 Kasım (DHA) – ABD Başkanı Trump yönetimi, Çin’in adil olmayan ticari uygulamalarını sürdürdüğünü belirtti.
ABD Ticaret Temsiciliği’nin “Bölüm 301” soruşturması kapsamında incelenen, Çin’in fikri mülkiyet ve teknoloji konularındaki ticari politikası sebebiyle önce 50 milyar dolar değerinde ürüne ek gümrük tarifesi getirilmiş daha sonra bu ek gümrük vergileri 250 milyar dolara yükseltilmişti.
Trump yönetiminin Salı günkü açıklamasında, Çin’in adil olmayan ticari uygulamalarına devam ettiği belirtildi.
ABD Ticaret Temsilciliği’nden Robert Lightizer yaptığı açıklamada, “Bu güncelleme, Çin\'in, Bölüm 301 soruşturmamızla ilgili Mart 2018 raporunun konusu olan haksız, mantıksız ve pazar çarpıtma uygulamalarını değiştirmediğini gösteriyor.”

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