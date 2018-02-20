ABD Ticaret Bakanlığı'ndan, Türkiye'den çelik ithalatında ek vergi önerisi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Beyaz Saray'a çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi veya kota uygulanmasını içeren önerilerde bulundu. Çelik ithalatı için en az yüzde 53 ek gümrük vergisi uygulanması önerilen 12 ülke arasında Türkiye de var.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çelik ve alüminyum ithalatının ülkenin "ulusal güvenliğine etkisini" incelemek üzere başlatılan araştırmalar sonuçlandı. Bakanlığın çelik ithalatına ilişkin raporunda, ABD'nin dünyadaki en büyük ithalatçı konumunda olduğu vurgulanırken, son 20 yılda Amerikan çelik sektöründeki istihdamın yüzde 35 azaldığı kaydedildi.

Alüminyum raporunda ise iç talebin yüzde 90'ının ithalatla karşılandığı belirtilirken, ülkenin alüminyum sektöründeki istihdamın 2013-2016 arasında yüzde 58 düştüğü ifade edildi.

Ticaret Bakanı Ross, çelik ve alüminyum ithalatına ilişkin mevcut koşul ve miktarların ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çeken araştırmalar doğrultusunda ABD Başkanı Donald Trump'a çeşitli önerilerde bulundu.

Çelik için önerilen 3 farklı alternatiften ilki, tüm ülkelerden ithal edilen çelik ithalatına en az yüzde 24 ek gümrük vergisi getirilmesini öngörüyor. İkinci alternatif ise Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Kore, Rusya, Güney Afrika, Tayland, Mısır, Costa Rica ve Türkiye'nin oluşturduğu 12 ülkeye en az yüzde 53 ek gümrük vergisi ile diğer tüm ülkelerin çelik ithalatını 2017 seviyelerinde sınırlandıracak kota uygulamasını içeriyor. Ross, son olarak, tüm ülkelere 2017'de ithal ettiklerinin yüzde 63'ü düzeyinde kota getirilmesini teklif etti.

Söz konusu tavsiyelerin her birinin Amerikan çelik sektörünün üretimini, mevcut üretim kapasitesinin yüzde 73'ünden yüzde 80'inine yükselteceği bildirildi.

Amerikalı çelik üreticilerinin hisse senetleri, Ticaret Bakanlığının gümrük vergisi ve kota önerilerinin ardından yaklaşık yüzde 7 değer kazandı.

Alüminyum ithalatına ilişkin tavsiyelerde ise tüm ülkelere en az yüzde 7,7 ek gümrük vergisi getirilmesi birinci alternatif olarak sunuldu. Çin, Hong Kong, Rusya, Venezuela ve Vietnam'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 23,6 ek gümrük vergisi getirilmesiyle diğer tüm ülkelere ithalatını 2017 seviyelerinde sınırlandıracak kota uygulanması ikinci alternatif oldu. Tüm ülkelere 2017'de ithal ettikleri alüminyumun yüzde 86,7'si düzeyinde kota getirilmesi ise üçüncü alternatifi oluşturdu.

Bu önerilerden herhangi birinin hayata geçirilmesi durumunda Amerikan alüminyum üretimini, mevcut kapasitenin yüzde 48'inden yüzde 80'inine çıkaracağı kaydedildi.

Trump'ın, Ticaret Bakanı Ross'un önerileri değerlendirdikten sonra alacağı karar merakla bekleniyor.

Türkiye 2016'da ABD'ye 1.1 milyar dolar tutarında 2.3 milyon ton civarında çelik ihracatı yaparken; ABD ülke bazında Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olmuştu. Trump'ın iktidara geldiği günden bu yana çelik ithalatına yasak getireceğini gündemde tutması, Türk çelik üreticileri için tehdit oluşturuyordu. Ross'un teklifinin kabul edilmesi halinde Türk çeliği ABD pazarını tamamen kaybedebilir.