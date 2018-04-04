ABD Ticaret Bakanı Ross: Çin'in misillemesi GSYH'mizin sadece yüzde 0.3'ü

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Nisan (DHA) - Küresel ticaret savaşı endişelerini körükleyen ABD-Çin misilleme gümrük vergilerinde yeni bir açıklama da ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’tan geldi: Ross, yeni gümrük vergisi getirilen ürünlerin ABD ekonomisinin toplam büyüklüğünün sadeceyüzde 0.03’üne denk geldiğini söyledi.

CNBC’de yer alan habere göre, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin’in ABD’ye ithalat gümrük vergisi uygulamak üzere açıkladığı ürün listesinin ABD GSYH’sinin yüzde 0.3’üne denk geldiğini söyledi.

Önce ABD toplam 50 milyar dolar ithalat değeri olan Çin menşeli ürüne gümrük vergisi getirmiş, Çin de 128 ürünle karşılık vermişti. ABD’nin Çin’e gümrük vergisi uygulayacağı 1,300 ürünün listesini açıklamasının ardından bugün de Çin yine ABD’den gelen soya, otomobil ve kimyasalların dahil olduğu 106 ürünün bulunduğu yeni bir gümrük vergisine tabii ürünler listesi açıklamıştı.

Ticaret Bakanı Ross, Trump’ın alüminyum ve çelikte getirdiği vergilerin ardından “çok da büyütülecek bir konu değil” demişti.