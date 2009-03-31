ABD terörle mücadeleye 685 milyar dolar harcadı

* ABD'nin Irak ve Afganistan'daki operasyonları dahil, 2001'den bu yana "terörle mücadele" gerekçesiyle yaptığı harcamalar 685,7 milyar dolara ulaştı



* Obama yönetimi de, "terörle mücadele" lafını kullanmayı bıraktı.



Ülkedeki "Sayıştay" benzeri bir kuruluş olan ve yönetimin icraatını denetleyen Kamu Hesap Verilebilirlik Kurumu (GAO), tarafından Kongre'ye gönderilen bilanço raporunda, Irak savaşının 533,5 milyar dolar, Cibuti, Etiyopya, Eritre ve Somali'nin yer aldığı Afrika bölgesi ile Afganistan ve Filipinlerdeki operasyonlar için toplam 124,1 milyar dolar, genel ülke savunma harcamaları için de 28,1 milyar dolar harcandığı ifade edildi.



GAO raporunda, şimdiye kadar harcanan bu miktarın, 11 Eylül saldırılarından sonra Kongre tarafından onaylanan 808 milyar dolarlık "terörle köresel mücadele" bütçesinin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturduğu da kaydedildi.



Raporda, "terörle mücadele" sırasında Irak ve Afganistan gibi ülkelerin uğradığı mali zararlar ile savaştan sonraki Irak'ta faaliyete başlayan ABD firmalarının kazançları yer almadı.



Artık 'terörle mücadele' demiyorlar



Bu arada, ABD'de Barack Obama yönetimi, "terörle mücadele" lafını artık kullanmıyor. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Afganistan konferansı için Lahey'e giderken uçakta gazetecilerle sohbet etti. Clinton, "Yönetimimiz bu ifadeyi kullanmayı bıraktı" dedi.



"Bu cümleyi kimsenin kullandığını duymadım" diyen Clinton, sözün kullanılmaması konusunda kimseye talimat verilmediğini, ama kimsenin de kullanmadığını söyledi.



Eski başkan George Bush, "terörle mücadele" gerekçesiyle önce Afganistan'a, ardından da Irak'a girmiş ve bu sözü ağzından hiç düşürmemişti.