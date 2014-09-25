ABD, terörden 11 kişiyi karalisteye aldı, 4’ü Türkiye bağlantılı

ABD Yönetimi, Suriye’ye giden yabancı savaşçılara karşı savaş başlattı. Washington, önce dünya genelinde yabancı savaşçı trafiğini sağlayan 11 kişiyi karalisteye aldı. Dördü Türkiye bağlantılı kişilerin adlarının açıklanmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, yabancı savaşçıları önlemeyen ülkelere yaptırım öngören, ABD’nin hazırladığı bir karar tasarısını oybirliği ile kabul etti. ABD Başkanı Barack Obama, Suriye’ye 80 ülkeden 15 bin yabancı savaşçının gittiğini açıkladı.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, Obama’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Suriye’ye giden yabancı savaşçılar konusunda başkanlık ettiği tarihi oturumdan önce, Washington Yönetimi, aralarında bir Türk’ün de olduğu 11 kişi ve bir organizasyonu terör örgütlerine finans ve militan sağladıkları gerekçesiyle karalisteye aldı.

Karalisteye Türkiye’den alınan tek kişinin Malatya Pütürge doğumlu Fatih Hasar (25) olduğu açıklandı. Amerikan Yönetimi, “Ubayd at-Turki” olarak da bilinen Hasar’ın El Kaide’ye finansal ve lojistik destek sağladığını belirtti. Afganistan ve Pakistan’daki aşırılara para yolladığı ve El Kaide üyelerine yüz binlerce dolar transfer edilmesini koordine ettiği belirtilen Hasar’ın Suriye’deki El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi’ne de finansal açıdan destek olduğu açıklandı. Hasar’ın aşırılar ve El Nusra’ya katılmaya çalışan bir El Kaide mutemedinin seyahatlerine de yardım ettiği belirtildi.

Üç kişi daha var

Washington Yönetimi’nin Hasar dışında karalisteye aldığı yabancı uyruklu kişiklerden üçünün de yine Türkiye üzerinden Suriye’deki terör örgütlerine yabancı savaşçı gönderdikleri açıklandı. Bu kişilerin de IŞİD için çalışan Tunuslu Awni Al-Harzi (32), El Nusra için çalışan Ürdünlü 'Uthman 'Abd al-Salam (25) ve Güneydoğu Asya’dan Suriye’deki muhalif gruplara savaşçı yollayan Endonezyalı Wiji Joko Santoso (39) olduğu açıklandı.

Obama başkanlık etti

Amerikan Yönetimi’nin karaliste kararlarının hemen ardından ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, yabancı savaşçıların engellenmesine ilişkin tarihi bir karar tasarısını oybirliğiyle (15-0) kabul etti. Obama’nın, 2009’da Beyaz Saray’da göreve geldiğinden beri ikinci kez başkanlık ettiği konsey oturumuyla geçen tasarı, yabancı savaşçıları önlemeyen ülkelere yaptırım uygulanmasını karara bağladı. Obama, oturumda yaptığı konuşmada, “Bu toplantıyı istedim, çünkü yabancı terörist savaşçıların büyüyen gerçek tehdidine karşı devletler ve uluslararası topluluk olarak bir araya gelmek zorundayız. Bu tarihi tasarı da bu soruna karşı koyma kararlılığımızı simgeliyor“ dedi. Amerikan Başkanı, konuşmasında son yıllarda 80’den fazla ülkeden 15 bin yabancı savaşçının Suriye’ye gittiği bilgisini verdi. Ve Suriye’de IŞİD gibi radikal örgütlere katılan bu kişilerin ülkelerine döndüklerinde yaratacakları güvenlik tehlikesine işaret etti.

Interpol programı

Ülkelere yabancı savaşçılar konusunda Interpol ile istihbarat paylaşımına gitme zorunluluğu da getiren tasarının ardından ise harekâtın üçüncü ayağında, Interpol’ün aralarında Türkiye’nin bulunduğu bir dizi ülkeyle yabancı savaşçılar konusunda bir çalışma grubu oluşturduğu açıklandı. Belirlenen kişilerle ilgili geniş kapsamlı bir veritabanı kurulmasını öngören çalışmaya, Türkiye dışında Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, Yeni Zelanda, İspanya, İsviçre, Hollanda, İngiltere ve ABD’nin katılacağı belirtildi.