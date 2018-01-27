"ABD terör örgütüne muhtaç mı?"

Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği "Beyoğlu Sohbetleri" programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin Suriye politikasını eleştirip "ABD gibi bir ülke alçak terör örgütüne muhtaç mı? Binlerce TIR'la, uçakla silah gönderiyorlar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"Fırat Kalkanı hadisesinde 2 bin kilometrekarelik alanda DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi.

PYD/YPG unsurları oraya yerleşti. Afrin’in demografik yapısını değiştirdiler. Baskı kurdular. 2014’te burayı kanton ilan ettik, dediler.

Hatay'da, Kilis'te roketler düşüyor, bombalar atılıyor, sürekli taciz. Şimdi biz ne yapacağız, buna göz mü yumacağız? Tabii ki yapamayız.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün bozulmasına karşıyız.

Amerika dünyayı ayağa kaldırıyor, ortada bir şey yok. Irak'ta, Suriye'de laf çok, icraat zayıf. Ama biz yapıyoruz. Örnek ortada.

ABD gibi bir ülke alçak terör örgütüne muhtaç mı? Binlerce TIR'la, uçakla silah gönderiyorlar.

Biz paramızla silah ve mühimmat istiyoruz alamıyoruz. Şimdi Türkiye ne yapsın kardeşim? Yani ne yapalım, 'canınız sağ olsun' mu diyelim?

DEAŞ'la mücadele etmek onlara eskortluk yapmakla mı oluyor? Biz Afrin'de DEAŞ'la da mücadele ediyoruz.

Türkiye'nin hudutlarında 30 bin kişilik YPG ordusu oluşturuyoruz diye açıklama yaptılar. Sözde bir terör devleti oluşturma çabasından başka bir şey değil. Türkiye buna müsaade etmez."