ABD 'terör ihraç eden ülke' mi?

T24 - ABD ordusunun Afganistan'daki operasyonları, bu süreçte sivil ölümlere yol açan ve kayıtlara geçmeyen olaylarla ilgili çok gizli belgeleri yayımlayarak dünya genelinde dikkatleri üstüne çeken ''Wikileaks'' internet sitesinin son ifşası, ABD'nin ''terör veya terörist ihraç eden ülke'' olarak anılma olasılığıyla ilgili hazırlanan gizli bir CIA raporu oldu.



Wikileaks'in internet sitesinde yer alan belgeye göre, olaylar ve gelişmelerle ilgili farklı yaklaşımlar üzerinde çalışan ve CIA direktörüne bağlı olarak çalışan ''Red Cell'' grubu tarafından hazırlanan raporda, ''ABD'nin terör veya terörist ihraç ettiği, terörle mücadelenin sadece bazı İslami veya Ortadoğulu, Afrikalı, Güney Asya kökenli gruplara karşı yapıldığı gibi düşüncelerin yakın zamanda yaygın olarak kabul edilmeye başlanabileceği'' olasılığına işaret ediliyor.



ABD vatandaşı 5 kişinin Pakistan'da Taliban'a katılmasından sonra yakalanması ve buna bağlı olarak bu kişilerin yakınlarının daha önce FBI yetkililerine yaptıkları ihbarın dikkate alınmaması, Pakistan ve ABD çifte vatandaşlığı olan bir kişinin Hindistan'ın Mumbai kentindeki 160'ı aşkın kişinin ölümüne yol açan saldırılara karışmış olması örneği verilen raporda, bazı Amerikan Yahudilerinin de İsrail'in düşmanlarına karşı mücadele için şiddet hareketlerini desteklediği ifade edilerek, New Yorklu Yahudi bir diş doktorunun aşırı bir Yahudi gruba katılması ve bölgedeki bir camiye yapılan baskında namaz kılan 29 Filistinliyi öldürmesi buna örnek olarak gösteriliyor.



El Kaide'nin son dönemdeki eylemlerde ''Arap veya Müslüman gibi görünmeyen'' Amerikan vatandaşlarını da kullandığına işaret edilen raporda, ABD'nin ''terör veya terörist ihraç eden bir ülke'' olarak anılabileceği, bunun da ABD'nin terörle mücadele sürecinde, özellikle ''mahkeme denetimi olmayan operasyonlarda'' müttefiklerinin iş birliği isteğini azaltabileceği kaydediliyor.



Wikileaks'in bu belgeyi açıklaması, ABD'nin özellikle Afganistan'daki operasyonlarla ilgili 15 bin belgenin de açıklanabileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.





