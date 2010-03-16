ABD temsilcisi İsrail'e gitmekten vazgeçti

T24- ABD ve İsrail arasındaki kriz büyüyor. ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi George Mitchell, bölgeye gerçekleştireceği geziyi iptal etti.





ABD'nin İsrail-Filistin barış görüşmeleri için diplomatik atağa geçtiği sırada İsrail'in Kudüs'te yeni konut inşaatı planlarını onaylamasının yarattığı gerginlik sürüyor.



Gerginlik, ABD'nin arabuluculuğunda bu hafta başlatılması beklenen İsrail-Filistin dolaylı görüşmelerini de etkiledi. İsrail ve Filistinli taraflar arasında mekik diplomasisi başlatma amacıyla dün bölgeye gelmeyi planlayan, ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi George Mitchell, gezisini erteledi.



ABD'li diplomatik kaynaklar, Mitchell'in bugün doğrudan, Ortadoğu Dörtlüsü görüşmelerinin yapılacağı Moskova'ya gidebileceğini belirtti.





ABD 'Doğu Kudüs'ü müzakere et' diyor



Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'den Filistinlilerle müzakerelere oturma konusunda ilettikleri taleplerine karşı resmi bir cevap vermesini beklediklerini açıkladı.



ABD'nin kamuoyuna açıklamadığı talepleri arasında, İsrail'in Filistinlilerle yapılacak görüşmelerde Doğu Kudüs'ün nihai statüsünü müzakere etmeye hazır olduğunu beyan etmesinin de yeraldığı tahmin ediliyor.





Netanyahu: Kararlıyız



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise, konut inşasına kararlı olduklarını bildirdi. Netanyahu İsrail parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Son 40 yıldır hiçbir İsrail hükümeti, Kudüs'ün semtlerindeki inşaatlara sınır koymadı" dedi.



Netanyahu, Kudüs'ün ilhak edilen bölgelerinin, ileride yapılacak bir barış anlaşmasında İsrail sınırı içinde kalması gerektiği konusunda İsrail'de hemen hemen fikir birliği bulunduğunu belirtti.



İsrail ile ABD ilişkilerinde, Amerikan Başkan yardımcısı Joe Biden'ın İsrail-Filistin müzakerelerini yeniden başlatma amaçlı ziyareti sırasında, Doğu Kudüs'te 1600 yeni konut inşaatı yapılacağının açıklanması üzerine diplomatik kriz çıkmıştı.



İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Oren, iki ülke ilişkilerinin son 35 yıldaki en ciddi krizle karşı karşıya olduğunu söylemişti.



Biden zamanlamanın yanlış olduğunun altını çizerken, Başkan Obama'nın üst düzey danışmanlarından David Axelrod yönetimin üslubunu sertleştirdi.





Doğu Kudüs sorunu



İsrail'in Doğu Kudüs'te inşa etmeyi planladığı 1600 konut Ramat Şlomo adlı yerleşimde yer alacak.



Filistin tarafı ise gelecekteki başkentleri olarak gördükleri kentteki inşaatlara karşı çıkıyor ve projeden vazgeçilmezse dolaylı müzakerelerin başlayamayacağını belirtiyor.



Filistin tarafı bir yılı aşkın süredir askıda olan müzakerelerin yeniden başlaması için, İsrail'in işgal altındaki topraklarda tüm yerleşim inşaatlarını durdurmasını talep ediyordu.



Bu talebe Obama yönetimi de uzun süre destek verdi. Ancak Washington yönetimi daha sonra, Başbakan Netanyahu'nun inşaatların kısmen dondurulmasını ve Doğu Kudüs'ün kapsam dışı bırakılmasını öngören kararını yeterli buldu.



Filistin yönetimi Washington'ın tavrından başta hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti.



Daha sonra ise ABD'nin dolaylı müzakerelere dönüş önerisini, Arap Birliği'nin de destek vermesi üzerine kabul etti.



Ancak Obama'nın Ortadoğu özel temsilcisi George Mitchell'ın arabuluculuğunda yapılması öngörülen dolaylı müzakereler, İsrail'in ek konut kararı ile tehlikeye girdi.









