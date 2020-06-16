ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar'ın babası Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'nin ilk Müslüman kadın Temsilciler Meclisi üyelerinden İlhan Omar'ın babası Nur Omar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Babasının ölümünü Twitter hesabından duyuran Demokat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Omar, Kuran-ı Kerim'den bir ayet ve İngilizcesini paylaştı. Omar, mesajın kalanında şunları yazdı: "Dayanılmaz bir üzüntü ve acıyla babam Nur Omar Muhammed'in bugün Covid-19'a bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklıyorum. Onun benim için ne anlama geldiğini hiçbir kelime anlatama. Ailem ve ben bu dönemde sizden saygı ve mahremiyet istiyoruz"

Somali'den kaçan bir mülteci olarak ABD'ye gelip Kongre'ye giden hikâyesini anlatan Omar daha önceleri kararlılığını babasından aldığını söylemişti.