T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Trump ile Rusya arasındaki anlaşmaya ilişkin delil bulamadı

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Trump'la bağlantılı kişilerin, Rusya temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerin Moskova'yla anlaşma yapıldığını kanıtlamadığını bildirdi

22 Mart 2018 22:50

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin faaliyetlerini eylül sonuna kadar finanse edecek 1,3 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı.

Cumhuriyetçi temsilcilerin hazırladığı 2232 sayfalık bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisinden 167'ye karşı 256 oyla geçti.

Federal hükümete, 2018 mali yılının sona ereceği 30 Eylül'e kadar 1,3 trilyon dolarlık harcama yetkisi verecek tasarıda, savunma bütçesine 695 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

Tasarı, ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvara 1,6 milyar dolar finansman içeriyor.

Yarın geceye kadar Senato'dan geçmesi gerekiyor

Temsilciler Meclisinde onaylanan bütçe tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

Senato'nun hükümetin yeniden kapanmasını önlemek için tasarıyı, son geçici bütçenin süresi 23 Mart Cuma sona ermeden geçirmesi gerekiyor.

Amerikan federal hükümeti, bu sene bütçe krizi nedeniyle ilki 20 Ocak-23 Ocak arasındaki 3 gün ve ikincisi 9 Şubat'ta birkaç saatliğine olmak iki kez kapanmıştı.

Federal hükümetin "kapanması" ne demek?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle arayı kapatması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor. Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.

Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. “Hayati” personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Ülkede “hayati olmayan” hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 binken, “hayati” personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor. 

ETİKETLER

trumprusyaputintemsilciler meclisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24