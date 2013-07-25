ABD Temsilciler Meclisi 'telefon dinleme'ye onay verdi

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in ülke içinde yapılan telefon görüşmelerinden bilgi toplamayla devam edilmesi az farkla kabul edildi.

NSA Başkanı Keith Alexander Temsilciler Meclisi'nde tasarıya karşı yoğun bir lobi faaliyeti yürütmüştü.

Dinleme programı, şu anda Moskova'da bulunan Edward Snowden tarafından ifşa edilmişti.

Reddedilen tasarıda, belli bir soruşturma konusu olmasalar dahi ABD'deki telefonlardan, ya da bu telefonlara yapılan tüm görüşmelerin izlenebilmesini sağlayan programa ayrılan fonun kesilmesi öngörülüyordu.

Beyaz Saray'ın lobi faaliyetine karşılık, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partililer'in 111'i tasarıya kabul oyu verirken, 83'ü reddetti.

Cumhuriyetçi Parti'de ise, 94 üye tasarıyı kabul ederken, 134'ü reddetti.

Oylamadan önce Temsilciler Meclisi'nde sert tartışmalar yaşandı.

Amerikan CBS televizyonunun yaptığı ankete göre ABD halkının yüzde 67'si hükümetin telefon görüşmesi kayıtlarını tutmasın karşı, ancak yüzde 52'si de bu kayıtların terörle mücadelede gerekli olduğunu düşünüyor.

Demokrat Partili üye Peter Welch, 'Güvenlik konusunda gerçekten ileriye gittik' derken, diğer üyeler ABD'nin terörle mücadelesinde dinleme faaliyetinin önemli yer tuttuğunu savundu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı, Cumhuriyetçi Partili üye Mike Rodgers, 'Aradan geçen 12 yıl hafızalarımızı bu kadar kötületirdi de mi 11 Eylül'ü unuttuk' dedi.