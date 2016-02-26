ABD Temsilciler Meclisi, Müslüman Kardeşler’i terör örgütü ilan etti

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, Müslüman Kardeşler'in terör örgütü olarak tanımlanmasını öngören tasarıyı kabul etti.

ABD, Müslüman Kardeşler’le ilgili önemli bir adım attı. Tasarıyı Temsilciler Meclisi’ne sunan kongre üyesi Mario Diaz-Balart, Müslüman Kardeşler’i “küresel bir tehdit” olarak tanımladı ve yaptırım uygulanmasını istedi.

Komisyon Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti üyesi Bob Goodlatte de, Müslüman Kardeşler’in ABD için “büyük bir tehlike ve ulusal güvenliğe tehdit” oluşturduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Müslüman Kardeşler’in terör örgütü olarak tanımlamasını isteyen tasarıda Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkelerin Müslüman Kardeşler’i terör örgütü olarak kabul ettiği belirtildi.

Ancak tasarının önünde daha uzun bir yol var. Yasa tasarısı önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’na sunulacak. Tasarı buradan da geçerse Senato’da ele alınacak ve burada da onaylanırsa yasa olarak imzalaması için veto hakkı bulunan ABD Başkanı Barack Obama’nın önüne gidecek.