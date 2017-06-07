ABD Temsilciler Meclisi, Erdoğan'ın korumalarının protestoculara müdahalesini resmen kınadı

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalarının Washington’daki Büyükelçilik Konutu önünde "protestoculara müdahalesini" kınanmasını öngören karar tasarısını kabul etmesinin ardından, dün tasarıya ilişkin yapılan oylamada Türkiye’ye yönelik "kınama kararı" çıktı.

Cumhuriyetçi ve Demokrat partileri hazırladı

Cumhuriyetçi ve Demokrat partili temsilcilerin ortaklaşa hazırlayıp oylamaya sunduğu tasarı Mayıs ayında katılan temsilcilerden hiçbir fire vermeksizin 397 oyla kabul edildi. ABD medyasında ve yönetim birimlerinde çok yoğun tepkilere yol açan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bir süre makam aracından izlediği kavgaya ilişkin tepki, ABD Temsilciler Meclisi’nin aldığı "kınama kararı" ile somutlaştı.

Kavgaya karışan korumaların diplomatik dokunulmazlıkları kaldırılabilir

Temsilciler Meclisi’nde önce karar tasarısı olarak sunulan, sonra meclisten geçen tasarı dün de "kınama kararı" olarak onandı. Buna göre, resmi vize ile ABD’ye giriş yapan ve diplomatik dokunulmazlık hakkından yararlanabilen Cumhurbaşkanlığı koruma görevlileri, Erdoğan’ı protesto eden kişilere karşı şiddet uyguladıkları gerekçesi ile kınanıyor. Ayrıca, kavgaya karışan koruma görevlilerinin diplomatik dokunulmazlıklarının kaldırılması için ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gerekli girişimlerde bulunması isteniyor.

Nafiz Albayrak (DHA)