ABD Temsilciler Meclisi bütçe tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, Beyaz Saray'ın 2018 mali yılına ilişkin 4,1 trilyon dolarlık bütçe tasarısını kabul etti. Tasarının onaylanması, uzun zamandır beklenen vergi reformu için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Temsilciler Meclisi, Donald Trump yönetiminin 2018 için hazırladığı 4,1 trilyon dolarlık bütçe tasarısını 206'ya karşı 219 oyla onayladı. Demokratların topyekun karşı çıktığı tasarı için 18 Cumhuriyetçi temsilci de "hayır" oyu kullandı.

Cumhuriyetçi Partinin ülkenin vergi kanunlarını değiştirmeye yönelik çabalarını kolaylaştırması beklenen bütçe tasarısı, sosyal yardım programları ve federal kurumların bütçelerinde ciddi kesintiler yapılmasını öngörüyor. Tasarı çerçevesinde kamu harcamalarının gelecek 10 yılda, 5 trilyon dolar azaltılması planlanırken, en büyük kesintinin 1 trilyon dolarla Medicare (65 yaş üzerindekilere sağlık sigortası) programından yapılması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı Paul Ryan, bütçe tasarısının kabul edilmesine ilişkin açıklamasında, "Bu bütçe, ekonomimizin büyümesine ve borçlarımızı dizginlememize yardımcı olacak." dedi.

Öte yandan Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Nancy Pelosi ise bütçe önergesinin "Medicare'den yapılan kesintilerin ülkenin en varlıklı kesimine vergi indirimi olarak verilmesinin" hedeflediğini iddia etti.

"Cumhuriyetçiler, kürsü işgalinin önüne geçti"

Vergi reformu açısından büyük önem taşıyan bütçe tasarısının yasalaşabilmesi için Kongrenin diğer kanadı olan Senatodan da geçmesi gerekiyor.

Bu arada Cumhuriyetçilerin, Senatodaki Demokratların kürsüyü işgal etmesinin (filibuster) önünü kesmek için bütçe tasarısını "uzlaşma" düzenlemesi kapsamında onaylaması dikkati çekti.

Kongre kurallarına göre, "uzlaşma" çerçevesinde oylanacak yasa tasarılarına yönelik oturumlar 20 saatle sınırlanıyor.