ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, George Floyd için 8 dakika 46 saniye boyunca diz çöktü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, George Floyd’un polis tarafından öldürülmesini protesto etti. Pelosi, Floyd için 8 dakika 46 saniye boyunca diz çökerek, saygı duruşunda bulundu.

ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken, artan ırkçılığa ve polis şiddetine tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yaptığı açıklamada Amerikalılara polis vahşeti ve ırksal adaletsizliği sona erdirmek için harekete geçme çağrısı yaptı. Pelosi, “Floyd’un polis tarafından öldürülmesi bir infazdır. Gözlerimizin önünde işlenmiş bir cinayettir” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı, Senato Azınlık Lideri Charles Schumer ve üst düzey Demokrat Senatörler Floyd’u onurlandırmak adına Floyd’un polis tarafından nefessiz bırakıldığı 8 dakika 46 saniye boyunca dizlerinin üstüne çökerek, saygı duruşunda bulundular. Başkan ve milletvekilleri ayrıca Afrika halklarına özgü renkli kumaştan yapılmış eşarplar taktı.

Meclis Başkanı Pelosi, "George Floyd'u onurlandırmak için buradayız. O dizin bir insanın boynunda kalmasının ne kadar uzun sürdüğünü görüyorsunuz. Hepimiz için bu çok acı vericiydi. Bu dayanılmaz acıyı uzun bir süre hissedeceğiz. Bu adam ve pek çok siyah Amerikalı uzun süredir acı çekiyor" ifadelerini kullandı. (İHA)