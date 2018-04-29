ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Donald Trump'ın oğlu Kongre'de ifade vermeli

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın, Rus avukatla yaptığı görüşmeye ilişkin Kongre'de ifade vermesi gerektiğini söyledi.

Paul Ryan'ın çıkışı, ABD Senatosu Yargı Komitesi Başkanı Charles Grassley'in Trump'ın oğlunu ifadeye çağırma hazırlığında olduğu haberlerinin ardından geldi.

CNN, Grassley'in Donald Trump Jr'a Senato'da Rus avukatla görüşmesi ve yazışmalarıyla ilgili ifade vermesi için mektup göndermeyi planladığını duyurmuştu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan da haftalık basın toplantısında "Kongre'de ifade vermesi istenen herkesin bunu yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Donald Trump Jr, ABD seçim kampanyasında yardım edebileceğini söyleyen bir Rus avukatla buluşmuş, bu buluşmaya dair e-posta yazışmalarını da Twitter hesabından paylaşmıştı.

Kremlin'le bağlantıları olduğu öne sürülen Rus avukatın, Demokrat Başkan adayı Hillary Clinton hakkında kampanyasını olumsuz etkileyecek bilgilere sahip olduğu belirtiliyordu.

Donald Trump Jr ise görüşme için "Görüşme çok önemsizdi, söyleyecek bir şey yoktu" demişti.

ABD'li yetkililer Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesine ilişkin iddiaları soruşturmaya devam ediyor.

Trump Jr, aracılık yapan İngiliz menajer Rob Goldstone'un, Rusya'dan ve Hillary Clinton ile ilgili belgeler vaat eden bir elektronik posta aldı.

O dönemde babası daha yeni Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmuştu ve Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton ile bir seçim yarışına doğru gidiyordu.

Görüşme, Rus İşadamı Aras Agalarov ve Goldstone'un bir dönem menajerliğini yaptığı pop yıldızı oğlu Emin tarafından ayarlanmıştı.

Golstone bir elektronik posta da kendilerine vaat edilen bilginin "net bir şekilde üst düzey hassas bir bilgi ve Rusya ve hükümetinin Trump'a verdiği desteğin bir parçası olduğunu" söylüyor.

Trump Jr'ın buna yanıtı ise "Söylediğin gibiyse sevdim" diyor.

Toplantı yapıldı. Ancak Trump Jr Fox News'a yaptığı açıklamada Veselnitkaya'nın kendilerine kullanışlı bir bilgi vermediğini ve görüşmenin sadece 20 dakika sürdüğünü anlattı.

Trump Jr şimdi baktığında konuyu daha farklı bir şekilde el alabileceğini söyledi ama sicilini de savundu. Trump Jr "Biri bana bir elektronik posta gönderiyor. Buna yapabilecek bir şeyim yok. Okuyorum ve uygun bir şekilde yanıt veriyorum ve ilginç bir şey var mı diye bakıyorum bence bu da çok normal" dedi.

Donald Trump Jr New York Times'ın basacağını öğrendikten sonra, elektronik postalarını kendisi yayımladı. Bundan birkaç gün önce New York Times toplantıyla ilgili haberler yapmıştı.

Başkan Trump ise oğluna destekleyen kısa bir yazılı açıklama yaptı ve oğlunun "yüksek kaliteli" bir insan olduğunu söyleyip "şeffaflığını" övdü

Goldstone daha önce Rus hükümetinin seçimlere müdahalesi iddialarıyla ilgili bir şey bilmediğini söylemişti.

Veselnitskaya ise Clinton'a zarar verebilecek bir bilgiye hiç sahip olmadığını ve Kremlin ile bağlantısı olmadığını savundu. Agalarov da iddiaları "fanteziler" diye tanımladı.

Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham elektronik postaları "çok rahatsız edici" sözleriyle niteledi.

Amerikan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki en üst düzey Demokrat Partili Adam Schiff Trump Jr ve toplantıya katılan herkesin kendilerine ifade vermesini istediğini söyledi.

Rusya'nın seçimlere müdahalesi iddialarını ve Trump'ın ekibinden herhangi birinin buna yardım edip etmediğini Kongre'deki birkaç komite ve özel bir savcı soruşturuyor.