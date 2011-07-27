-ABD TEMERRÜDE DÜŞECEK Mİ? WASHINGTON (A.A) - 27.07.2011 - ABD Kongresi'nin federal hükümetin borçlanma limitini zamanında yükseltmemesinin Amerikan ekonomisinde yaratabileceği olası etkilere dair kaygılar günden güne daha sık dile getirilirken, uzmanlar, böyle bir senaryonun oluşması durumunda dahi ülkenin hemen temerrüde düşmeyeceği görüşünü dile getiriyor. Reuters'ın analiz haberine göre, uzmanlar, Amerikan hükümetinin, daha fazla borç alma yeteneğinden mahrum kalması durumunda bile, bir hafta ya da o civarda bir süre daha temerrüde düşmeyebileceğini belirtiyor. Haberde, ABD Başkanı Barack Obama ve Hazine Bakanı Timothy Geithner'ın haftalardır, Kongre'nin borçlanma limitini zamanında yükseltmemesi halinde, Hazine'nin o tarihten sonra yeni borç imkanından yoksun kalacağını vurguladığı ve bunun yaratacağı sonuçlara dair uyarılarda bulunduğu, ancak hükümetin ülkenin borçlarını ödeyecek parasının ne zaman tükeneceğini söylemediğine dikkat çekildi. Habere göre, Wall Street uzmanları arasındaki ortak görüş ise, bu paranın, 2 Ağustos'tan sonraki yaklaşık iki haftalık süreye kadar tükenmeyeceği yönünde. Uzmanlar, gerçek temerrüt riskinin Ağustos ortasında ortaya çıkacağı görüşünü ifade ederken, Hazine'nin, Ağustos başından ortasına kadar olan dönemdeki yükümlülüklerini karşılayacak düzeyde yeterli parasının olacağı tahmininde bulunuyor. Haberde, bu görüşün, bazı Cumhuriyetçilerin günlerdir savunduğu, 2 Ağustos'a kadar anlaşmaya varılmasa bile, ABD hükümetinin fonksiyonlarını sürdürebileceği ve borçlarını ödeyebileceği yönündeki tezlerine inandırıcılık kattığı, ancak Kongre'nin borçlanma limitini yükseltmemesi halinde piyasa ve yatırımcıların buna nasıl tepki vereceğini hesaba katmadığı belirtiliyor. Uzmanların tahmininin doğru çıkması durumunda, bu durumun, soruna çözüm bulma çabalarının tam bir çıkmaza girdiği Kongre'ye, anlaşmaya dönük bir planı geliştirmesi için biraz daha fazla zaman kazandırabileceği ifade ediliyor. Temsilciler Meclisi'nde 150'den fazla muhafazakar ve Çay Partisi bağlantılı milletvekilinden oluşan Cumhuriyetçi Araştırma Komitesi adlı grubun başkanı, Kongre üyesi Jim Jordan da, "Ağustos ayında işleri yürütmeye yetecek kadar para olduğunu düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.