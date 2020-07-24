ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ocasio-Cortez: Kadına karşı şiddet ve hakareti kabul eden bir kültür, arkasında da onu destekleyen sistem var

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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Ted Yoho'nun kendisine yönelttiği cinsiyetçi hakaretlerden sonra genel kurul salonunda bir konuşma yaparak, "Bu sadece tek bir olay değil, bu kültürel bir problem" dedi.

Ocasio-Cortez, "Kadına karşı şiddet ve hakareti kabul eden bir kültür, arkasında da bunu destekleyen bir güç yapısı var" dedi.

Kongre'deki tüm kadınların böyle hakaretlere kariyerinin bir noktasına maruz kaldığını söyleyen Ocasio-Cortez, "Sayın Yoho'nun kullandığı dil beni derinden yaralamadı. Çünkü restoranlarda çalışırken bu sözleri fısıldayan insanları duydum. Bu sözleri kullandıkları için insanları barlardan attım. New York'ta metroya binerken bu tür tacizlere maruz kaldım" ifadelerini kullandı.

"Yoho'ya teşekkür etmek istediğini" belirten Ocasio-Cortez, "Güçlü erkeklerin de kadınlara hakaret edebileceğini gösterdi. Kız çocukları olan bir erkeğin de bu hakaretleri edebileceğini tüm dünyaya gösterdi," dedi.

Ocasio- Cortez'in güçlü konuşmasının ardından Temsilciler Meclisi'ndeki diğer kadın Demokrat üyeler de kendilerinin maruz kaldıkları cinsiyetçilikten bahsetti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Bu durum, toplumumuzun ne halde olduğunu gösteriyor. Liderlik rolleri üstlendiğim 20 yılda bana hep isimler taktılar" dedi.

Cumhuriyetçi Parti'nin en muhafazakar üyelerinden olduğu bilinen Ted Yoho, Ocasio-Cortez'e "iğrenç", "deli" ve "tehlikeli" demişti. Yoho, ayrıca kameralar kayıttayken yanındaki başka bir Cumhruiyetçi Kongre üyesine Ocasio-Cortez'den bahsederken cinsiyetçi hakaretler kullanmıştı.

Yoho, genç Temsilciler Meclisi üyesinden özür dilerken, Ocasio-Cortez bu özrü kabul etmemişti.