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Dünya

ABD Tel Abyad'a bayrağını dikti!

Tel Abyad, Haziran 2015’te YPG tarafından IŞİD’in elinden alınmıştı

16 Eylül 2016 23:27

ABD, Türkiye'nin olası bir müdahalesine karşı PYD denetiminde bulunan Tel Abyad kentinin birçok önemli noktasına bayrağını dikti.

Sputnik'in haberine göre, Türkiye'nin ÖSO grupları ile Rakka'ya bağlı PYD denetiminde bulunan Tel Abyad'a yönelik müdahale olasılığı üzerine, ABD bugün kentin bazı yerlerine bayrağını dikti. Sputnik’e konuşan Tel Abyad’daki bir Kürt yetkili, "Türkiye son günlerde Tel Abyad’a saldırı yapmak için hazırlık yapıyor. Kentin Arap aşiretlerini bize karşı kışkırtıyor, onları silahlandırıyor. Bu konuda istihbarat aldık. Türkiye Rakka’yı bahane ederek Tel Abyad üzerinden Rakka’ya gitmek istiyor. Amaç Rakka değil Tel Abyad işgalidir. Biz bu konuyu IŞİD ile mücadelede müttefiğimiz olan ABD’li yetkililere söyledik. ABD'li bir komutan kente geldi ve Türkiye’nin müdahale etmemesi için kentin önemli yerlerine ABD bayrağı dikti" ifadelerini kullandı.

Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) elindeki Kobani ile Cezire Kantonu arasında yer alan Tel Abyad, Haziran 2015’te YPG tarafından IŞİD’in elinden alınmıştı. Tel Abyad kentinde bir grup ABD askeri de bulunuyor.

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