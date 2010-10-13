-ABD: TEKLİFİNİZİ KENDİNİZ BELİRLEYİN ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - İsrail devletinin Yahudi niteliğini tanıması karşılığında Filistinliler'e yeni bir moratoryum öneren İsrail'in ardından ABD de, Filistinliler'den, kendi tekliflerini belirlemelerini istedi. Filistinlilerin, İsrail'in bu teklifini kabul etmemesi ve Yahudi yerleşim birimleri inşaatının durdurulmasına ilişkin moratoryumu uzatmaması üzerine doğrudan barış görüşmelerini askıya almasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, çıkmazı aşmak için Filistinlilere bu çağrıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun süreçte ortaya koyabileceği inisiyatifleriyle ilgili görüş açısını ve halkının süreçten beklentilerini açıkladığını, ABD'nin, Filistinlilerin de aynısını yapmasını beklediğini kaydetti. Crowley, ABD'nin İsrail'i bir Yahudi devleti olarak gördüğünü hatırlatarak, Netanyahu'nun tutumuna destek verdi. Netanyahu, Filistinliler İsrail'i Yahudi devleti olarak tanırsa hükümetinden moratoryum istemeye hazır olduğunu belirtmiş, Filistinliler ise bu topraklardan kaçmak zorunda bırakılan Filistinli mültecilerin dönüş hakkından feragat anlamına gelecek bu teklifi geçmişte olduğu gibi reddetmişti. -MITCHELL BÖLGEYE GİDİYOR- Bu arada, ABD'nin Ortadoğu özel temsilcisi George Mitchell, yakında bölgeye gidiyor. Mitchell'in Ortadoğu'dan sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Jeffrey Feltman ile birlikte bugünden itibaren Mısır'dan başlayarak bölge ülkelerini ziyaret edeceği belirtildi. Özel temsilci Mitchell, daha sonra Suudi Arabistan, Fas ve Fransa'ya gidecek ve 22 Ekimde ABD'ye dönecek.