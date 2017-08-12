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Dünya

ABD tehdidine karşı 3.5 milyon Kuzey Koreli gönüllü olarak orduya başvurdu

Orduya katılmak için büyük bir yığılma yaşandığı bildirildi

12 Ağustos 2017 22:52

ABD ile Kuzey Kore arasında gerilim tırmanırken, 3,5 milyon Kuzey Koreli’nin ABD tehdidine karşı gönüllü olarak orduya kayıt yaptırdığı bildirildi.

Reuters Haber Ajansı’nın Kuzey Kore’nin resmi gazetesi Rodong Sinmun’a dayandırdığı habere göre, orduya katılmak için büyük bir yığılma yaşanıyor.

ABD’nin yaptırım kararının ardından, Kim Jong-un Hawaii yakınlarındaki ABD'ye bağlı Guam Adası’nı vuracağının sinyalini vermiş ve Trump’la restleşmişti. Hafta içinde, milyonlarca Kuzey Koreli, başkent Pyongyang’da Kim Jong-un’a destek için meydanlara çıkmıştı.

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