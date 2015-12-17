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Dünya
Deutsche Welle

ABD Tayvan'a silah satıyor

ABD'nin Tayvan'a silah satılacağını duyurması Çin'in tepkisine yol açtı.

17 Aralık 2015 10:46


ABD, Çin yönetiminin itirazına rağmen Tayvan'a iki firkateyn ile savunma silahları satılacağını duyurdu.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Washington yönetiminin Tayvan'a yapılacak 1,83 milyar dolarlık silah satışıyla ilgili olarak Kongre'yi bilgilendirdiği belirtildi.

Tayvan'a Perry sınıfı iki firkateyn ile amfibik harekat araçları, tank ve uçaksavar bataryası satılacak. Silah satışının Kongre tarafından onaylanması bekleniyor.

Çin ile Tayvan arasındaki ilişkiler son dönemlerde yumuşamaya başlamıştı. Çin'in bölgedeki askeri önlemleri ABD'yi endişelendiriyor.

Pekin yönetimi silah satışının Tayvan ille ilişkileri zedeleyebileceği uyarısında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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