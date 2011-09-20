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Dünya

ABD tavrını değiştirmeli NEW YORK (A.A)

20 Eylül 2011 21:06

-ABD tavrını değiştirmeli NEW YORK (A.A) - 20.09.2011 - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki, ABD'nin tavrını değiştirerek, Filistin'in BM'de tanınmasından yana olan ülkelerin safına geçmesini istedi. 66. dönem BM Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Maliki, "ABD'nin şu an tutumunu bilmiyoruz. Tavrını yeniden gözden geçirmesini ve çoğunluğun tarafına geçmesini umuyoruz" dedi. Maliki, "Talebimizin Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi için en az 9 oy elde etmemiz gerek. Geçmişteki çabalarımız hiç buraya kadar gelmediği için bunu başarabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. İsrail Başbakanlığı'nın, "Barış, tek yanlı olarak BM'ye gitmekle veya terör grubu Hamas'a katılmakla sağlanmaz" ifadeleriyle ilgili olarak da Maliki, "BM gibi çok taraflı bir kuruma gitmenin nasıl tek taraflı bir eylem olduğu söylenir, anlamıyorum" diye konuştu.

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