ABD tatbikatın peşini bırakmıyor

Anadolu Kartalı tatbikatına katılmasına izin verilmeyen İsrail için ABD'den yeni bir açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Geoff Morrell, ülkesinin, "Anadolu Kartalı" tatbikatının uluslararası bölümünün ertelenmesi için geçen hafta katılımcı ülkelerle birlikte çalıştığını belirterek, "Türk hükümeti, tatbikatın senaryosunun konseptini değiştirme kararı almıştı ve bu, ABD'nin (tatbikata) katılımına imkan vermiyordu" dedi. Morrell, Pentagon'da düzenlediği olağan basın toplantısında, "Türkiye'nin, İsrail ve ABD'nin de katılacağı tatbikatı son dakikada ertelemesine Pentagon'un tepkisinin ne yönde olduğuna" dair soruyu yanıtladı.

Sözcü Morrell, "Bu kararın bir tarafı olduğumuzu bilmiyorum. ABD, tatbikatın ertelenmesi için geçen hafta katılımcı ülkelerle birlikte çalıştı" diye konuştu.

ANADOLU ŞAHİN'İNDE SORUN OLMAZ



"NATO'nun kilit bir müttefiki olan Türkiye ile geniş çapta askeri işbirliğine önem verdiklerini" vurgulayan Morrell, "Gelecekte daha da yakın işbirliğini teşvik etmeye her açıdan niyetliyiz. Bunun bir sonraki adımı, Türkiye ve ABD'nin 2010 yılı baharında ikili düzeyde yapmayı planladığı 'Anadolu Şahini' tatbikatı. Bu tatbikatın planlaması yeni başlıyor ve burada bir sorun beklemiyoruz" dedi.

Morrell, "ABD'nin üçlü tatbikatın ertelenmesine neden ilgi gösterdiği" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Türk hükümetinin, (tatbikatın) senaryosunun konseptini değiştirme kararı vardı ve bu, ABD'nin katılımına imkan vermiyordu. İsrail, tatbikatın katılımcı ülkeler listesinden çıkarılmıştı ve ABD hükümeti, herhangi bir ülke için, listeden son dakikada çıkarılmanın yakışık olmadığına inanıyor"



TÜRKİYE'YE SORACAĞIZ

Morrell, "Türkiye'nin neden böyle bir karar aldığını açıklayıp açıklamadığının" sorulması üzerine de, "Bize bir açıklama yapmış olabilirler, ama İsrail'in neden katılımcı listesinden çıkarıldığını Türk hükümetine sormanız lazım" ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, üçlü tatbikat için yeni bir tarih belirlenip belirlenmediğine dair bu aşamada bilgisinin olmadığını sözlerine ekledi.

