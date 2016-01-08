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Dünya

ABD tarım dışı istihdam verisi beklentinin çok üstünde

Kararın açıklanması öncesinde 2,99'un altında olan dolar 2,9940 seviyelerine kadar yükseldi

08 Ocak 2016 17:47

ABD'de Fed'in tarihi faiz artışı sonrasında ilk istihdam raporu açıklandı. Buna göre ABD'de Aralık ayında tarım dışı istihdam 292 bin oldu. Kasım ayında 211 bin olarak açıklanan veri ise 252 bine revize edildi. ABD'de son iki aylık net tarım dışı istihdam revizyonu +50 bin oldu

Bloomberg HT'nin haberine göre; ekonomistlerin beklentisi ABD'de tarım dışı istihdamın yılın son ayında 200 bin olacağı yönündeydi. 

Kararın açıklanması öncesinde 2,99'un altında olan dolar 2,9940 seviyelerine kadar yükseldi. Yapı Kredi Baş Yatırım Stratejisti Murat Berk, Türkiye gibi dolar ile borçlanan ülkeler açısından bu verinin olumsuz bir veri olduğuna dikkat çekti. 

ABD'de saatlik kazançlar ise aylık olarak herhangi bir değişim göstermedi. Yıllık olarak ise saatlik kazançlar Aralık'ta yüzde 2,5 artış gösterdi. İşsizlik oranı ise yüzde 5'te kaldı. İşgücüne katılım oranı ise yüzde 62,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılım oranındaki beklenti yüzde 62,5 olarak açıklanmıştı.

Verinin açıklanmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi 2,1613'ten 2,1931 seviyesine yükseldi. Verinin ardından dolar endeksinde yükseliş hız kazanırken, euronun dolar karşısında kayıpları artarak yüzde 1'in üzerine çıktı. ABD endeks vadeli işlemlerinde yükseliş hız kazanırken, ABD Hazine tahvil getirileri seansın zirvesini gördü.

2008 krizi sonrasında faizi yüzde 0-0,25 aralığına kadar çeken Fed, yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk kez faiz Aralık ayında faiz artışına gitmişti. Çarşamba günü yayınlanan faiz kararının tutanakları bankanın 2016 yılında kademeli sıkılaştırmaya gideceğini işaret etmişti. 

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