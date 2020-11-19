ABD tarihinin en yüksek halk oyunu alan Joe Biden'ın rekoru 80 milyona yaklaştı

ABD'de oy sayımı ülke genelinde sürerken, rekor sayıda halk oyuyla ülkenin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın aldığı oylar 80 milyona yaklaştı.

The Hill'de yer alan habere göre, hâli hazırda ABD tarihinde en çok halk oyunu alma ünvanına sahip olan Joe Biden'ın aldığı oy sayısı devam eden sayımla birlikte 80 milyona dayandı.

Biden'dan önce bu rekorun sahibi 2008 seçimlerinde 69.4 milyon oy alan Barack Obama'ydı.

California ve New York eyaletlerinde sayımlar devam ederken şu ana kadar 155 milyondan fazla oy sayıldı. 3 Kasım'daki seçime katılım oranı şu anda yüzde 65 olarak belirlendi. Biden, şu anda rakibi Donald Trump'dan 6 milyon fazla oy almış görünüyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.