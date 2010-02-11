ABD tarihinin en sert kışını yaşıyor

T24 - ABD'nin başkenti Washington, tarihinin en sert kışını yaşıyor. Washington'da cuma gününden bu yana etkili olan yağışlar sonucunda kar kalınlığı 140 santimetreye ulaştı. Bu rakama en yakın değer 1898 yılında 138 santimetre olarak kaydedilmişti.





ABD'nin kuzeydoğu eyaletleri hafta sonu görülen kar fırtınasının izleri silinmeden yeni bir fırtınayla karşı karşıya kaldı.



Salı günü öğleden sonra başlayan ve çarşamba gecesine kadar devam eden fırtına, başkent Washington ve çevresinde hayatı felç etti.



Son yağışla birlikte kar kalınlığı kent merkezinde yaklaşık 70 santimetreye, bazı bölgelerde ise 1 metreye ulaştı.





ABD'liler evlerinde mahsur kaldı



Karla birlikte rüzgarın da etkisini artırması sonucu başkent ve çevresinde yaşayan Amerikalılar tam anlamıyla evlerine hapsoldu.



Washington'da, Virginia ve Maryland eyaletlerinde cuma gününden bu yana okullarda eğitim ara verildi.



Devlet daireleri de hafta başından bu yana kapalı. Federal kurumların tatil edilmesinin devlete günlük maliyetinin 100 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.



Günlerdir kentte sadece acil durum personeli işbaşı yapıyor. Başkan Obama mesaisine devam ederken, Kongre de çalışmalarını büyük ölçüde askıya almış durumda.



Temsilciler Meclisi'nde de tüm oylamalar 22 Şubat'a kadar ertelendi. Hemen hemen bütün özel işyerleri de kapılarına kilit vurdu.



Enerji hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle on binlerce ev elektriksiz kaldı. Televizyonlardan Amerikalılara sürekli olarak zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuluyor, yiyecek depolamaları tavsiye ediliyor.



Market raflarında temel besinleri -süt, yumurta, ekmek, şeker ve un- bulmak artık neredeyse imkansız. Yolların kapalı olması nedeniyle marketlere yeni ürün sevkiyatı da yapılamıyor. Belediyeler halkı yoğun kar birikmesi nedeniyle çatı çökmelerine karşı uyardı.





Ulaşım durma noktasında



Kar yağışının aralıksız devam etmesi kentte kar temizleme çalışmalarını imkansız hale getirdi. Çevre mahallelerin merkezle bağlantısının hala rahatlatılamadığı kentte, otoyollar ve ana yolları temizleme çalışmaları karın hızına yetişemedi.



Kent merkezindeki sokakların temizliğinin çok yavaş ilerlediği gözlemlendi. Rüzgar nedeniyle devrilen ağaçların da bazı bölgelerde yolları kapattığı bildiriliyor.



Kentte toplu taşımada da ciddi sorunlar yaşanıyor. Tüm otobüs ve tren seferleri iptal edildi. Metro seferleri de günlerdir sadece yeraltında bulunan hatlarda devam ediyor.



Washington'da iç hat seferlerinin yapıldığı Ronald Reagan havaalanında da tüm uçuşlar iptal edildi. Uluslararası uçuşların yapıldığı Dulles ve Baltimore havalimanlarında da seferlerin büyük bölümü gerçekleştirilemiyor. Chicago, New York ve Philadelphia'daki havaalanlarında da birçok uçuş ertelendi.





Karın keyfini çıkaranlar da var



Tüm olumsuz koşullara rağmen, çocuklar ve bazı kent sakinleri karın keyfini çıkarttı. Çocuklar kentin parklarında kızaklarıyla kayarken, bazı Amerikalılar da Washington sokaklarında kayaklarıyla farklı bir deneyimin keyfini sürüyor.





